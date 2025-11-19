Wall Street a fini en hausse, avant les résultats très attendus de Nvidia

Un opérateur à la Bourse de New York le 19 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, juste avant la publication des résultats très attendus du géant des puces électroniques Nvidia , sur fond de craintes sur les niveaux de valorisation des grands noms de l'intelligence artificielle.

Le Dow Jones a pris 0,10%, l'indice Nasdaq a avancé de 0,59% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,38%.

Après la clôture, Nvidia a publié un bénéfice net au-dessus des attentes pour le 3e trimestre: il a bondi de 65% sur un an, à 31,9 milliards de dollars, chiffre salué à Wall Street, où l'action du groupe était en hausse de près de 3% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture.

Tout au long de la séance, Jose Torres, d'Interactive Brokers, a noté un "manque de conviction" qui "s'est traduit par de fortes fluctuations".

"Le marché s'est montré dans l'expectative" des performances financières trimestrielles de Nvidia, attendues mercredi soir, "presque comme s'il était au point mort, devant un feu rouge, attendant soit de démarrer, soit de reculer", a commenté auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

La première capitalisation mondiale a été la locomotive des investissements pour le développement de l'intelligence artificielle (IA) grâce à ses puces graphiques très perfectionnées.

Depuis le début de l'année, sa valorisation a pris plus de 30%, à environ 4.500 milliards de dollars. Et l'entreprise pèse entre 7% et 8% de l'indice de référence S&P 500.

Tout mouvement de son action est donc d'importance pour l'ensemble de Wall Street.

"Jusqu'à présent, la saison des résultats a été fabuleuse pour (les) entreprises phares" du secteur technologique américain, a soutenu Mark Malek, de Siebert Financial.

Mais "malgré les annonces de résultats optimistes à ce jour, ces géants de la technologie IA ont été soumis à une pression considérable", a-t-il ajouté. Meta et Palantir ont ainsi subi un revers boursier après la publication de résultats pourtant meilleurs qu'attendu.

Les attentes sont aussi importantes car ces derniers jours la place américaine a été minée par les craintes sur les niveaux de valorisations des entreprises de l'IA et les possibilités de retour sur investissement des gigantesques plans de dépenses pour développer cette technologie.

Sur un autre plan, les acteurs du marché ont revu à la baisse leurs attentes quant à une nouvelle baisse des taux de la banque centrale américaine (Fed) en décembre.

Selon le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, "de nombreux participants" ont "suggéré que, compte tenu de leurs prévisions économiques, il serait probablement souhaitable" de laisser les taux inchangés "pour le reste de l'année".

Et le service statistiques du ministère du Travail (BLS) a indiqué mercredi que les responsables de l'institution monétaire n'auront pas connaissance des rapports sur l'état de l'emploi en octobre et en novembre avant de prendre leur décision monétaire les 9 et 10 décembre prochains.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait très légèrement à 4,13% vers 21H15 GMT, contre 4,12% la veille en clôture.

Côté entreprises, le groupe minier MP Materials (+8,61% à 63,55 dollars) a été porté par l'annonce d'un partenariat avec le ministère américain de la Défense et la société saoudienne Madden pour développer une raffinerie de terres rares.

La chaîne d'hypermarchés Target (+2,77% à 86,08 dollars) a été sanctionnée pour le recul de ses ventes au troisième trimestre et pour avoir revu ses prévisions à la baisse.

Le groupe s'attend désormais à un bénéfice net par action annuel de 7 à 8 dollars, contre 7 à 9 dollars auparavant.

Nasdaq