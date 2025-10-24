Wall Street à des records, l'inflation rassure

PHOTO DE FICHIER : Entrée de NYSE Wall Street à New York

NEW YORK (Reuters) -Les trois grands indices de la Bourse de New York ont encore établi des records de clôture vendredi après une hausse de l'inflation moindre que prévu en septembre, qui a rassuré les investisseurs sur la trajectoire des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones Industrial a pris 472,51 points, soit 1,01%, à 47.207,12 points, franchissant pour la première fois la barre des 47.000. Le S&P 500 a progressé de 53,25 points (+0,79%) à 6.791,69 points et le Nasdaq Composite a avancé de 263,07 points (+1,15%), à 23.204,87.

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté légèrement moins que prévu en septembre aux Etats-Unis, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale (Fed) de maintenir le cap vers une nouvelle baisse des taux d'intérêt la semaine prochaine et d'en décider d'autres à l'avenir.

"On a eu de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation, les chiffres ouvrent la voie à des baisses des taux de la Fed la semaine prochaine et probablement en décembre", a commenté Ryan Detrick, stratégiste chez Carson Group.

Les opérateurs misent largement sur une nouvelle baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed la semaine prochaine, et prévoient désormais trois baisses d'un quart de point d'ici mars, contre avril auparavant.

L'optimisme est aussi de mise côté entreprises, où le début de la saison des résultats trimestriels a été "spectaculaire" selon Ryan Detrick. "On a vu 87% des entreprises dépasser les attentes sur les bénéfices de 83% sur le chiffre d'affaires, ce qui justifie le rallye que nous observons cette année et qui préfigure probablement un rallye en fin d'année."

Cinq des "sept magnifiques", poids lourds de la cote dont les "Gafam", publieront leurs résultats la semaine prochaine(Meta Platforms, Microsoft, Alphabet, Amazon.com et Apple), auxquels s'ajouteront les géants industriels Caterpillar et Boeing.

Alphabet a progressé vendredi de 2,7% après l'annonce d'un renouvellement de son accord avec la start-up Anthropic.

Ford a grimpé de plus de 12% avec des résultats supérieurs au consensus.

(Rédigé par Stéphen Culp, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)