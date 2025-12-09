Wall Street : 9ème séance sans direction en amont du FOMC du 10/12
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 23:00
Le S&P 500 finit quasi inchangé (-0,1% à 6 840), le Nasdaq 100 prend symétriquement 0,16% pour clôturer à 25 668 et on pourrait croire que c'est l'équilibre parfait si le Dow Jones ne se démarquait pas avec -0,37% à 47 560, victime de la lourde chute chute de JP-Morgan avec -4,7% puis Boeing et Verizon avec -2,8%.
Le Nasdaq a été soutenu notamment par Applovin ( 5%) et Strategy ( 2,9%) qui bénéficie d'une soudaine envolée de 4,5% du bitcoin (survenue à 15H50 ce mardi) et qui est passé en moins de 130 minutes de 90.200 vers 94.500$ (à 18H)... avant de consolider vers 92.700$ (vers 22H).
Le point positif de ce mardi, c'était l'arrêt de la dégradation du rendement des T-Bonds (avec des écarts de 8 à 9Pts à l'issue des 2 dernières séances) : tout semblait aller mieux en matinée, les taux étaient encore dans le vert à la mi-séance... puis la vapeur s'est inversée et le rendement du "10 ans" se tend ce soir de 2Pts vers 4,1940%, le "2 ans" de 3,3Pts vers 3,616% (pire score de clôture depuis le 5 novembre ou le 29 septembre dernier).
Cela fait maintenant 8 jours que les taux flambent alors que le baromètre "Fedwatch" n'a pas varié : consensus unanime (85/90%) sur l'annonce d'une 3ème baisse de taux demain,
Le S&P 500 finit quasi inchangé (-0,1% à 6 840), le Nasdaq 100 prend symétriquement 0,16% pour clôturer à 25 668 et on pourrait croire que c'est l'équilibre parfait si le Dow Jones ne se démarquait pas avec -0,37% à 47 560, victime de la lourde chute chute de JP-Morgan avec -4,7% puis Boeing et Verizon avec -2,8%.
Le Nasdaq a été soutenu notamment par Applovin ( 5%) et Strategy ( 2,9%) qui bénéficie d'une soudaine envolée de 4,5% du Bitcoin (survenue à 15H50 ce mardi) et qui est passé en moins de 130 minutes de 90.200 vers 94.500$ (à 18H)... avant de consolider vers 92.700$ (vers 22H).
Le point positif de ce mardi, c'était l'arrêt de la dégradation du rendement des T-Bonds (avec des écarts de 8 à 9Pts à l'issue des 2 dernières séances) : tout semblait aller mieux en matinée, les taux étaient encore dans le vert à la mi-séance... puis la vapeur s'est inversée et le rendement du "10 ans" se tend ce soir de 2Pts vers 4,1940%, le "2 ans" de 3,3Pts vers 3,616% (pire score de clôture depuis le 5 novembre ou le 29 septembre dernier).
Cela fait maintenant 8 jours que les taux flambent alors que le baromètre "Fedwatch" n'a pas varié : consensus unanime (85/90%) sur l'annonce d'une 3ème baisse de taux demain, c'est sur la suite des événements que le "sentiment" semble avoir brusquement changé : la FED pourrait marquer une "pause" (cela mettra Donald Trump en rage) au lieu de d'encourager l'anticipation de 2 nouvelles baisses début 2026.
Les investisseurs vont regarder 2 choses lors de la conférence de presse de Jerome Powell : y'a t'il une nouvelle fois des dissentions au sein de la FED sur l'assouplissement annoncé (comme fin octobre), combien se déclaraient opposés à ce 3ème mouvement (est-ce que ce nombre augmente) ?
Deuxième enjeu : quelle sera la teneur des dernières prévisions économiques de la banque centrale US ? L'inflation apparaît t'elle suffisamment "ancrée", la croissance est-elle menacée, l'emploi se dégrade t'il "sournoisement" ?
Pas vraiment de réponse à cette dernière question avec les dernière données sur le chômage (qui a fortement baissé fin novembre) ou le rapport es "JOLTS" : les ouvertures de postes ont marginalement augmenté en octobre, mais les embauches se sont réduites, apportant un nouveau signe du ralentissement que connaît actuellement le marché américain du travail.
Le nombre d'offres d'emploi a atteint 7,67 millions, contre 7,66 millions le mois précédent d'après la dernière enquête "JOLTS" (Job Openings and Labor Turnover Survey) publiée ce mardi par le Département du Travail.
Les embauches sont, elles, ressorties à 5,37 millions contre 5,15 millions en septembre, montre le rapport.
Ces statistiques, utilisées pour mesurer la vigueur de la demande sur le marché du travail, devraient être particulièrement suivies afin de déterminer l'évolution de l'emploi en l'absence des données officielles mensuelles publiées par le Département du Travail.
Chez J.Safra Sarasin, on indique s'attendre à une nouvelle baisse de taux "à titre préventif" demain, mais les équipes de la banque privée suisse jugent aussi qu'il va devenir "bien plus difficile de mettre en oeuvre l'ensemble des baisses de taux actuellement intégrées dans les prix de marché, même avec un président de la Fed plus accommodant".
Valeurs associées
|93 031,3014 USD
|CryptoCompare
|+2,40%
A lire aussi
-
Porté par le talent de Mason Greenwood, Marseille a fait un pas important vers la qualification pour les barrages de la Ligue des champions en allant battre l'Union Saint-Gilloise 3-2 mardi à Bruxelles, au bout d'un match rendu fou par la fébrilité défensive marseillaise. ... Lire la suite
-
De nouveaux doutes se sont installés sur la possibilité pour l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado de recevoir en personne son Nobel de la paix mercredi à Oslo, après l'annulation d'une conférence de presse prévue mardi à l'Institut Nobel norvégien. Initialement ... Lire la suite
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui poursuivait en Italie sa tournée auprès de ses alliés européens, a déclaré mardi qu'il enverrait rapidement à Washington sa proposition révisée du plan Trump visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. "Les volets ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mardi, à la veille de la décision de la banque centrale américaine (Fed) sur ses taux d'intérêt, une nouvelle baisse étant largement anticipée par les marchés. Le Dow Jones a lâché 0,37%, l'indice Nasdaq a pris ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer