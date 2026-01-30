Portugal: léger ralentissement de la croissance en 2025, à 1,9%

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

L'activité économique portugaise a enregistré une croissance de 1,9% sur l'ensemble de l'année dernière, contre une hausse de 2,1% en 2024, se situant très légèrement en-deçà des prévisions du gouvernement et de la banque centrale, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Ine).

Au quatrième trimestre 2025, le Produit intérieur brut (PIB) du Portugal a progressé de 0,8% en variation trimestrielle, et de 1,9% en glissement annuel, selon une première estimation de l'office statistique.

L'exécutif et la Banque du Portugal tablaient sur un PIB en hausse de 2% en 2025, tandis que la la Commission européenne et le Fonds monétaire international s’attendaient à une croissance de 1,9%.

Le Portugal a ainsi fait mieux que la zone euro, dont il fait partie, et où l'activité économique a progressé de 1,5% l'an dernier et de 0,3% au quatrième trimestre.

La croissance portugaise a été soutenue par la consommation des ménages et l'investissement, alors que les exportations ont augmenté à un rythme plus modéré que l'année précédente.

Dans ce contexte, le tourisme a joué un rôle clé. La filière hôtelière a accueilli en 2025 un nombre record de 32,5 millions de touristes, générant des recettes record de 7,2 milliards d'euros pour ce secteur, qui compte pour 14% du PIB, a également indiqué l'Ine vendredi.

Pour 2026, le gouvernement portugais et la banque centrale prévoient une accélération de la croissance à 2,3%.

En janvier, la hausse des prix à la consommation a ralenti, à 1,9% sur un an contre 2,2% le mois précédent, sous l'effet de la baisse des prix de l'énergie, selon une première estimation encore provisoire publiée vendredi.

Les prix des produits alimentaires non transformés ont toutefois fortement augmenté (+5,8%).

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation a en revanche reculé de 0,7%.

Sur l'ensemble de l'année dernière, l'inflation s'est établie à 2,3%, contre 2,4% en 2024, traduisant une stabilisation progressive, notamment grâce au recul des prix de l'énergie.

Pour cette année, le gouvernement prévoit une inflation moyenne à 2,1%.