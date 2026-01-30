 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: la croissance surprend à la fin 2025, l'emploi cale début 2026
information fournie par Boursorama avec AFP 30/01/2026 à 13:10

( POOL / MARTIN MEISSNER )

( POOL / MARTIN MEISSNER )

L’Allemagne a conclu l’année 2025 sur une croissance trimestrielle un peu meilleure que prévu, mais la faiblesse de l’industrie et des exportations continue de peser sur l’emploi, avec un pic de chômeurs atteint en janvier depuis 2014, selon des données publiées vendredi.

Entre octobre et décembre, le produit intérieur brut (PIB) allemand a progressé de 0,3%, selon l'institut Destatis. A la mi-janvier, celui-ci tablait, dans une estimation précoce, sur une croissance de 0,2%.

"Ce sont surtout les dépenses de consommation privées et publiques qui ont augmenté" à la fin d'une année "particulièrement mouvementée pour le commerce extérieur", note l'office statistique.

L'institut confirme également la hausse de 0,2% du PIB sur l'année 2025, après une première estimation mi-janvier.

"Il y a encore des surprises positives concernant la conjoncture en Allemagne", relève Jens-Oliver Niklasch de la banque LBBW.

Mais "on ne se réjouit de ce chiffre [trimestriel] que parce que nous sommes plus ou moins bloqués à une croissance nulle depuis trois ans", relève-t-il.

Après être sorti de deux années consécutives de récession, Berlin espère une relance plus forte en 2026, portée par des centaines de milliards d'euros d'investissement publics pour la défense et les infrastructures.

Mais cette semaine, la ministre de l'Economie Katherina Reiche a tempéré les attentes, abaissant la prévision de croissance du gouvernement de 1,3% à 1%.

"Ce n’est pas encore un boom économique, mais c’est un début, et les signaux sont encourageants", a martelé vendredi la conservatrice au pupitre du Bundestag.

Pour relancer une industrie en crise et se protéger des droits de douane américains, les patrons réclament au gouvernement Merz d'accélérer sur les réformes.

La crise se traduit aussi sur le marché de l'emploi: le nombre de personnes au chômage a franchi en janvier la barre des trois millions comme au mois d'août, selon des chiffres officiels publiés vendredi.

En données brutes, 3,084 millions de personnes étaient sans emploi dans la première économie européenne, soit 177.000 de plus qu'un mois auparavant.

Constatant que "rien ne bouge sur le marché du travail", la présidente de l'Agence fédérale pour l'emploi Andrea Nahles s'attend à ce que ce niveau se maintienne encore un ou deux mois.

Le taux de chômage, calculé en données corrigées des variations saisonnières (CVS), est resté stable à 6,3%.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le prix de l'or dépasse les 5 300 dollars l'once
    Le dollar, l'or, la "tech" et des nouvelles données au menu des investisseurs
    information fournie par Reuters 30.01.2026 13:39 

    Les marchés s'apprêtent à clôturer un mois de janvier difficile pour le dollar, qui s'achemine vers son pire début d'année depuis 2018, et la semaine prochaine s'annonce à nouveau riche en événements susceptibles d'aggraver les turbulences que traverse la devise ... Lire la suite

  • Coupe du monde FIS de ski alpin - Descente féminine
    Ski alpin: La dernière descente féminine avant les JO annulée après la chute de Vonn
    information fournie par Reuters 30.01.2026 13:36 

    La skieuse américaine Lindsey Vonn a chuté vendredi lors de ‍la descente de Crans-Montana (Suisse), la dernière de la Coupe du monde féminine avant les Jeux olympiques de ‌Milan-Cortina, et semblait clairement gênée lorsqu'elle s'est relevée sur ses skis. Les organisateurs ... Lire la suite

  • Kevin Warsh a été désigné vendredi par le président Donald Trump comme son candidat pour diriger la Réserve fédérale américaine, photographié le 10 juillet 2024 à Sun Valley, aux Etats-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVORK DJANSEZIAN )
    Kevin Warsh, du cercle de Trump aux portes de la Fed
    information fournie par AFP 30.01.2026 13:30 

    Kevin Warsh, désigné vendredi par Donald Trump comme son candidat pour diriger la Réserve fédérale (Fed), s'est érigé ces derniers mois en défenseur des politiques présidentielles et contempteur de la banque centrale am&éricaine, dont il a déjà été l'un des

  • Illustration du logo ExxonMobil
    Exxon-Bénéfice ajusté en baisse en 2025, le T4 meilleur que prévu
    information fournie par Reuters 30.01.2026 13:26 

    Exxon Mobil a fait état vendredi d'un bénéfice ajusté en baisse pour l'ensemble 2025 mais supérieur aux attentes de Wall Street pour le quatrième trimestre, une production pétrolière à ‍moindre coût dans le bassin permien et en Guyane ayant contribué à améliorer ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank