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Wall Street : '4 sorcières' en apothéose, 110% sur le SOXX... du jamais vu
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 23:07

Quelle séance des "4 sorcières", quel 2ème trimestre, quelle confiance absolue dans un avenir radieux ! Le mois de juin se termine en apothéose à Wall Street, avec des gains de 1,1% sur le S&P500 qui accroche les 7.500 ( 15% sur 3 mois), 1,9% sur le Nasdaq Composite, 2,5% sur le Nasdaq-100 ( 20,5% sur 3 mois), et une explosion de spéculation débridée sur le "SOXX" qui s'envole de 6,6% pour inscrire un record stratosphérique de 639$, soit 110% de gain sur le second trimestre et 112,3% depuis le 1er

Parmi ses composantes, c'est un feu d'artifices avec des records en cascade (Micron 8,7%, Intel 10,6%, Sandisk 11,5% et record à 2.184$).

Il n'y avait aucune limite aux moyens déployés pour "arracher" le SOXX à la hausse ce jeudi et maximiser des gains historiques sur cet instrument : aucun indice sectoriel, aucun ETF n'a jamais approché les performances algébriques constatées ce jeudi 18 juin, jamais autant d'argent n'a été injecté dans un seul ETF en 3 mois (l'équivalent de plusieurs fois la capitalisation du CAC40).

A 25 ans de distance les mises totales des particuliers sur les "dot.com" -même exprimés en Dollar actualisé- sont tout simplement ridicules en comparaison du "SOXX" sur les 3 derniers mois, et s'est sans compter les "leviers" et les positions à crédit, d'un montant qui avoisine 1.300Mds$, jamais approché en 25 ans !

Une orgie de levier, avec des milliards investis sur du "SOXX X2", du SOXX X3" : un "full risk-on" intégral qui fait apparaître la bulle des "dot.com" comme une répétition à une échelle minuscule.

Wall Street a bien sûr surfé sur la signature du "MOU" par Trump hier soir avant d'attaquer les entrées du dîner de gala donné à Versailles, mais peut-on parler de "soulagement" après ses 38 annonces prématurées de réouverture d'Ormuz sous 48H, sachant que les pétroliers ne vont pas y naviguer en rangs serrés avant le déminage complet et le feu vert des compagnies d'assurances ?

Bien sûr, le cessez-le-feu constitue un tournant géopolitique : c'est la première fois de l'histoire qu'un Président qui clamé 55 fois une victoire totale et écrasante de son adversaire finit par lui accorder la satisfaction de toutes ses exigences (les 14 points), valide un plan de reconstruction de 300Mds$ et le dégel de 100Mds$ la perception de "commissions" sur le passage des navires par un détroit dont le franchissement était gratuit avant la "victoire".

Le tournant est également monétaire : l'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la FED, et sa première conférence de presse de ce mercredi 17 juin a validé un changement de méthode et d'objectifs.

Les "forward guidance" qui rendaient la stratégie de la Fed prévisible (ne jamais contrarier les marchés, ne jamais déjouer leurs anticipations) pourraient également devenir très succinctes, ou évasives : le but, c'est d'être moins prévisible.

La Fed entend également veiller attentivement à éviter toute surchauffe inflationniste.

Le "10 ans" US efface -1Pts à 4,447%, le "30 ans" -2,5Pts également à 4,900%, mais le "2 ans" se dégrade de 1,5Pt,à 4,1790% : il semble intégrer un scénario de hausse de taux fin juillet.

La robustesse de la croissance cité par Kevin Warsh est confirmé par la hausse de 0,1% de l'indice des indicateurs avancés, calculé par le Conference Board, après une hausse de 0,2% en avril, donnée révisée à la hausse de 0,1%.

Après ces deux augmentations consécutives, cet indicateur ne recule plus que de 0,3% sur les six mois allant de novembre 2025 à mai 2026, soit une baisse nettement plus faible que la contraction de 1,3 % enregistrée au cours des six mois précédents (de mai à novembre 2025).

L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a globalement progressé, à en croire l'indice de diffusion de l'activité générale calculé par la Fed locale, qui est passé de -0,4 en mai à 10,3 en juin, un niveau globalement conforme aux attentes des économistes.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont en recul de 4 000 unités à 226 000 (contre 225 000 attendues) et cela confirme la résilience du marché du travail telle qu'évoquée par Kevin Warsh mercredi soir.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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