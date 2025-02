Wall Street : 2 records, in extremis à 48H des '3 sorcières' information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 23:59









(CercleFinance.com) - Wall Street s'arrache une fois de plus à la hausse à quelques minutes de la clôture et 2 indices inscrivent de nouveaux records absolus : le S&P500 avec un doublé intraday (6.147)/clôture (6.144) et le Nasdaq-100 (au zénith la veille) avec un doublé de même nature (22.222 puis 22.175) par le plus petit écart : +0,05%



Le Dow Jones a gagné 0,15% mais le Russell-2000 termine assez nettement dans le rouge.

Lors de ses 'minutes' publiées à 20H, la FED a fait part de ses inquiétudes relatives aux tensions commerciales et des tarifs douaniers réciproques avec les US.

Les responsables de la banque centrale pointent les 'risques d'une hausse de l'inflation, ainsi que des dangers limités pour le marché du travail, avec les possibles effets de changements potentiels dans les politiques commerciales et d'immigration'.

Les investisseurs pourraient bien commencer à se préoccuper de la santé de l'économie américaine et du montant des déficits : Elon Musk avertit que le montant de la dette n'est pas soutenable et pourrait mener les Etats Unis à la faillite (une façon de justifier l'action du 'DOGE' qui est parti à la chasse aux dépenses inutiles et au gaspillage d'argent public).



Les opérateurs ne se sont pas trop ému d'une chute surprise de 9,8% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en janvier par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.366.000 en rythme annualisé.



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, sont pour leur part restées atones (+0,1%) à 1.483.000 le mois dernier.

Enfin, les achèvements de logements ont grimpé de 7,6% à 1.651.000.



Des signaux de baisse d'activité dans l'immobilier qui n'ont pas pénalisé Wall Street ce mercredi : à 48H des '3 sorcières', les indices US 'tiennent leur position'





