Wall Street:1 coup de rein 20H30/22H permet de finir au+haut

(CercleFinance.com) - Wall Street clôture au zénith le mois de septembre et du coup le 3ème trimestre 2024.

Les bombardements sur le Liban des dernières 48H puis son invasion par les chars israéliens en début de soirée (offensive sans précédent depuis 2006, la précédente 'guerre du Liban').

Les populations civiles ont reçu de Tsahal l'ordre de fuir Beyrouth vers le Nord du pays : une offensive majeure est certainement en préparation sur une large part du territoire du Liban.



Mais cela n'a pas perturbé Wall Street : les indices US avaient rouvert sans direction, avec des replis homogène de -0,1% en matinée.



Des programmes d'achats sont venus 'arracher les cours à la hausse' de façon totalement manifeste, avec un Dow Jones reprenant +400Pts (1%) pour finir sur un 6ème record en 8 séances (un 33ème cette année), avec un gain millimétrique de +0,04% à 42.330.

C'était également le 43e (de clôture) pour le S&P500 (+0,42% à 5.742).

Le VIX qui lui est associé a reculé de -1,5% vers 16,60, l'indice 'fear & Greed' rentre en territoire 'extreme greed'.



Puisque c'est l'heure du bilan, sur le trimestre écoulé, le Dow Jones a bondi de 8,2% et le S&P 500 de 5,5%, le Nasdaq' se contente de +2,6% de gains (ce qui est comparable à l'euro-Stoxx50 ou au CAC40).



Pas de chiffres à se mettre sous la dent ce lundi (de toute façon, cela n'aurait qu'une importance subalterne le coup de pouce algorithmique des 90 dernières minutes de la séance) : les T-Bonds se dégradent de +3,5Pts vers 3,788%, le '2 ans' affichant carrément +8,2Pts à 3,645%.



Les opérateurs seront aussi attentifs cette semaine aux indices d'activité PMI et ISM, ainsi qu'au rapport sur l'emploi américain pour le mois de septembre.

Les tensions au Proche Orient impactent peu les cours du pétrole avec un WTI stable à 68,8$ (les approvisionnements et les activités de certaine raffineries sont perturbées par une violente tempête qui s'est abattue sur la cote Est (rupture d'un barrage en Caroline du Nord).





