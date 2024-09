Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: 0 volatilité, 0 relais haussier, taux en hausse information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 22:55









(CercleFinance.com) - Après le vent d'euphorie sorti 'un peu de nulle part' jeudi, l'exubérance disparaît aussi soudainement qu'elle était apparue et les échanges ont été beaucoup plus calmes, la volatilité littéralement éteinte.



Pas de suite un rush de jeudi, faute peut-être d'éléments nouveaux... mais il apparaît assez probable que l'envolée de +2% de Wall Street la veille soit surtout de nature 'technique'... une façon politiquement correcte de désigner un pur arrachage des cours à la hausse à la veille des '4 sorcières' (pour maximiser des gains spéculatifs sur des options courtes).



Pas de tendance à l'ouverture, pas davantage à la clôture mais un lot de consolation : le Dow Jones grappille 0,1%, ce qui lui suffit pour inscrire un nouveau record absolu de clôture à 42.063Pts (pas de nouveau zénith intraday).

Le S&P-500 et le Nasdaq temporisent avec -0,2 et -0,35% respectivement, le Nasdaq-100 qui avait bondi de 2,5% ne cède que 0,25%, soutenu par la hausse d'Intel (+3,3%) suite à des rumeurs d'offre de rachat par Qualcomm.

Intel, c'est l'exception au sein des semi-conducteurs puisque On-Semiconductor chute de -5,1%, ASML de -4%, Applied Mat et Microchip de -2,3%... et Qualcomm de -2,8% (sa capitalisation de 190Mds$ est 2 fois plus élevée que celle d'Intel, il y a 3 ans, c'était l'inverse, Intel valait 300Mds$ et Qualcomm à peine 150Mds$).



La tension des taux n'a pas aidé les 'technos' : le T-Bonds US se dégradent de +3,5Pts à 3,745% (soit +10Pts en 3 jours), le '2 ans' se détend de -1Pt à 3,594%, soit 15Pts de 'spread' en faveur du '10 ans'.



Aucune 'stat' ne vient expliquer la tension des taux depuis 3 jours et le paradoxe pourrait se résoudre par le retour du 'risk-on' qui s'exerce au détriment des actifs protégeant du 'risque'.



'Nous n'en sommes, à l'évidence, qu'au tout début du cycle de baisses des taux, mais nous semblons nous trouver jusqu'ici dans un scénario positif dans lequel la Fed réduit ses taux sans qu'une récession ne soit en train de se matérialiser', soulignent les analystes de Deutsche Bank.



'D'un point de vue historique, cette conjonction s'est avérée très favorable pour les actions', rappelle la banque allemande.









