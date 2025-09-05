Wall St se replie après avoir atteint des records, les craintes d'un ralentissement de l'économie assombrissant l'optimisme quant à l'abaissement des taux d'intérêt

Indices en baisse: Dow 0,59%, S&P 500 0,49%, Nasdaq 0,23%

Les chiffres de l'emploi non agricole du mois d'août sont inférieurs aux attentes

Broadcom en hausse suite à une forte prévision de croissance du chiffre d'affaires de l'IA

Lululemon plonge après une réduction de ses prévisions de bénéfices

Les principaux indices boursiers américains se sont éloignés des records intrajournaliers atteints plus tôt dans la journée de vendredi, après que les données sur l'emploi du mois d'août, plus faibles que prévu, aient alimenté les craintes d'un ralentissement économique et atténué l'optimisme concernant les réductions potentielles des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les données ont montré que l'économie américaine a créé seulement 22 000 emplois le mois dernier par rapport à une estimation de 75 000 ajouts, confirmant l'affaiblissement des conditions du marché du travail.

Les traders de contrats à terme liés au taux directeur de la Fed ont ajouté aux paris selon lesquels la banque centrale américaine réduira ses taux en succession rapide, à partir de ce mois-ci, avec une réduction importante de 50 points de base maintenant sur la table.

Les traders considèrent maintenant qu'il y a 11,6 % de chances que les taux soient réduits de 50 points de base ce mois-ci - un changement radical par rapport à l'absence de tels paris il y a un mois - selon l'outil FedWatch du CME.

"Il s'agit plus d'un rapport sur l'emploi récessionniste qu'autre chose... S'ils (la Fed) réduisent ses taux en réponse à l'affaiblissement du marché de l'emploi, ce n'est pas une configuration haussière pour le marché boursier", a déclaré Kevin Gordon, stratège d'investissement senior chez Charles Schwab.

Les secteurs sensibles à l'économie ont été les plus touchés par la baisse, les banques .SPXBK perdant 2,3 %, l'énergie .SPNY chutant de 2 % et l'industrie .SPLRCI perdant 1,1 %.

BofA Global Research a également ajusté ses perspectives à la suite du rapport, prévoyant une réduction d'un quart de point en septembre et en décembre.

Les trois principaux indices boursiers américains ont atteint de nouveaux sommets au début de la séance, mais les gains se sont amenuisés à mesure que les préoccupations économiques s'installaient.

A 11:51 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 267,03 points, ou 0,59%, à 45 354,26, le S&P 500 .SPX a perdu 31,98 points, ou 0,49%, à 6 470,21, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 50,90 points, ou 0,23%, à 21 656,79.

Broadcom AVGO.O a été un point positif, bondissant de 9% à un niveau record - et soulevant l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX 1,1% - après que le concepteur de puces a prévu revenus du quatrième trimestre au-dessus des estimations et s'attend à ce que la croissance des revenus de l'IA "s'améliore de manière significative" au cours de l'exercice fiscal 2026.

Les investisseurs se sont récemment inquiétés des valorisations élevées des entreprises liées à l'IA, qui ont brièvement interrompu la reprise de Wall Street en août.

La hausse des paris sur la réduction des taux d'intérêt a permis au secteur immobilier .SPLRCR de progresser de 0,7 %, tandis que l'indice du logement de Philadelphie .HGX a grimpé de 2 % pour atteindre son plus haut niveau depuis huit mois.

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe de réaliser des gains hebdomadaires, bien que le mois de septembre soit historiquement mauvais pour les actions américaines. Le Dow Jones semble en passe d'enregistrer des baisses hebdomadaires.

Les investisseurs seront attentifs aux données sur les prix à la consommation, attendues la semaine prochaine.

Une réduction de 50 points de base n'est "pas fermement" sur la table à moins que les marchés n'obtiennent plus de clarté sur l'inflation, a déclaré Kevin Gordon.

Tesla TSLA.O a augmenté de 2,8 % après que le fabricant de véhicules électriques a proposé un plan de rémunération d'environ 1 billion de dollars pour le grand patron Elon Musk, lié à des objectifs de performance élevés.

Lululemon Athletica LULU.O a plongé de18,3 % à son plus bas niveau depuis plus de cinq ans après que le fabricant de vêtements de yoga a réduit ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois consécutive, entraînant son grand rival Nike NKE.N dans une baisse de 1,6 % .

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,48 contre 1 sur le NYSE et de 1,12 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux sommets sur 52 semaines et trois nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 114 nouveaux sommets et 77 nouveaux creux.