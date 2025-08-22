Wall St s'envole alors que Powell laisse entrevoir une baisse des taux d'intérêt en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 2,02%, S&P 500 1,63%, Nasdaq 1,96%

Les traders considèrent maintenant qu'il y a près de 90 % de chances que les taux d'intérêt soient réduits en septembre

Le S&P 500 devrait mettre fin à une série de cinq jours de baisse si les gains se maintiennent

Intuit chute après avoir annoncé une croissance du chiffre d'affaires du 1er trimestre inférieure aux estimations

Les principaux indices de Wall Street se sont redressés vendredi après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a évoqué une possible baisse des taux d'intérêt lors de son discours au symposium de Jackson Hole.

Bien que ses commentaires aient ouvert la porte à une baisse des taux lors de la réunion de la Fed des 16 et 17 septembre, M. Powell a souligné l'importance des données sur l'emploi et l'inflation qui seront disponibles d'ici là.

"Powell a prononcé un discours clair et concis avec un ton résolument dovish à Jackson Hole", a déclaré Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global.

"Le message était que la Fed allait réduire les taux directeurs lors de la réunion du FOMC de septembre... Ce que nous ne savons pas, c'est s'il s'agira d'une réduction de taux hawkish où la Fed adoptera un chemin patient pour abaisser les taux."

Les traders ont augmenté les paris sur une réduction des taux en septembre après les commentaires de Powell, plaçant maintenant près de 90 % de chances d'une réduction, contre environ 75 % avant les remarques de Powell.

À 11:41 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 902,75 points, ou 2,02%, à 45 688,25, atteignant un record historique.

Le S&P 500 .SPX a gagné 103,53 points, ou 1,63%, à 6 473,70, en voie de réaliser son plus grand gain en une journée depuis le mois de mai. Le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 413,41 points, soit 1,96%, à 21.513,72.

Dix des 11 sous-secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD ayant bondi de 2,7%, tandis que le secteur industriel .SPLRCI a grimpé de 2%.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a grimpé de 3,3%, tandis que la plupart des valeurs de croissance à forte capitalisation ont également progressé. Tesla TSLA.O a mené les gains avec une hausse de 4,7 %.

L'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d'intérêt, a bondi de 3,9 %, atteignant son plus haut niveau depuis le début de l'année.

Si les gains actuels se maintiennent, le S&P 500 devrait mettre fin à une série de cinq jours de pertes, après qu'une chute généralisée des valeurs technologiques lourdes a maintenu la pression sur les actions américaines cette semaine.

Le Dow Jones et le S&P 500 sont en passe de réaliser de légers gains hebdomadaires, tandis que le Nasdaq devrait enregistrer des baisses hebdomadaires marginales.

Les actions américaines ont fortement rebondi depuis leurs plus bas niveaux d'avril - lorsque les marchés ont été ébranlés par les annonces du président Donald Trump concernant les tarifs douaniers - et ont récemment atteint des niveaux record.

Une série de bénéfices solides, l'optimisme concernant les accords commerciaux et les chances croissantes de réduction des taux d'intérêt ont été quelques-uns des principaux moteurs de la hausse.

Plus tôt dans la journée, UBS Global Wealth Management a relevé son objectif de fin d'année pour le S&P 500 pour la deuxième fois en deux mois, misant sur la vigueur des bénéfices des entreprises, l'apaisement des tensions commerciales et les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

Parmi les autres valeurs en hausse, Intuit INTU.O a chuté de 4,4% après que le fabricant de TurboTax ait prévu une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre inférieure aux estimations des analystes en raison de la faible performance de sa plateforme marketing Mailchimp.

Workday WDAY.O a perdu 3,6 % après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines ait fourni des perspectives conformes pour le trimestre en cours.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 12,33 contre 1 sur le NYSE et de 6,06 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 30 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 138 nouveaux sommets et 35 nouveaux planchers.