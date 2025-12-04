Wall St s'apprête à ouvrir sans changement, les investisseurs prenant en compte les données sur l'emploi

Futures: Dow en hausse de 0,03%, S&P 500 en hausse de 0,03%, Nasdaq en baisse de 0,09%

Hormel Foods progresse après des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations

Salesforce grimpe, les perspectives pour l'année fiscale 26 sont revues à la hausse

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Wall Street s'apprêtait à ouvrir en demi-teinte jeudi, les investisseurs analysant une nouvelle série de données sur le marché du travail afin d'évaluer les chances d'une réduction très attendue des taux d'intérêt de la Réserve fédérale lors de sa réunion de la semaine prochaine.

Le rapport du département du travail sur les salaires de novembre étant attendu après la réunion de décembre de la Fed, les investisseurs se sont appuyés sur une série d'indicateurs secondaires qui, ensemble, dessinent une image inégale de l'emploi.

Un rapport hebdomadaire du département a montré que les nouvelles demandes d'allocations de chômage sont tombées à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans, même si une estimation de la Fed de Chicago a suggéré que le taux de chômage s'est maintenu autour de 4,4 % en novembre.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent une probabilité de 89,2 % que la banque centrale réduise ses taux de 25 points de base ce mois-ci, contre environ 60 % le mois dernier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Aujourd'hui, les données sont un peu meilleures, mais il n'y a pas de catalyseur à la hausse", a déclaréThomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC.

"De bonnes données ne vont pas encourager la Fed à réduire davantage. Les données sont donc un peu meilleures que prévu, mais pas au point de s'inquiéter de la poursuite de la réduction la semaine prochaine."

À 08:50 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 14 points, soit 0,03%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 2,25 points, soit 0,03% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 23 points, soit 0,09%.

Les actions américainesont enregistré leur septième gain en huit séances mercredi, avec le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI clôturant au plus haut depuis plus de trois semaines, alors qu'un chiffre ADP sur l'emploi modéré et une enquête ISM ont indiqué un ralentissement de l'inflation.

L'indice Russell 2000 .RUT , qui suit les petites capitalisations qui ont tendance à prospérer dans un environnement de taux d'intérêt bas, surpasse actuellement l'indice de référence S&P 500 .SPX sur une base trimestrielle. Les contrats à terme .RTYcv1 qui suivent l'indice ont baissé de 0,17% sur la journée.

Les courtiers Jefferies et BofA Securities ont prévu une forte croissance des bénéfices pour les petites entreprises l'année prochaine.

L'attention se porte désormais sur le rapport de septembre sur les dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation préférée de la Fed et la première publication de PCE depuis que la récente fermeture du gouvernement américain a laissé les marchés et les décideurs politiques avec une visibilité limitée sur l'économie.

Les traders ont également surveillé les développements autour de la sélection par le président américain Donald Trump du prochain président de la Réserve fédérale, dans une année d'inquiétude accrue quant à l'ingérence politique potentielle dans la politique monétaire.

Selon un rapport, les investisseurs obligataires ont exprimé leurs inquiétudes au Trésor américain sur le fait que Kevin Hassett, l'un des principaux candidats au poste, pourrait procéder à des baisses de taux agressives pour aligner la politique monétaire plus étroitement sur les préférences du président Donald Trump.

Dans les premiers échanges sur le marché, Snowflake < SNOW.N >a chuté de 9 % après que la société d'analyse de données en nuage a annoncé des prévisions de revenus de produits pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes élevées des investisseurs qui espéraient une croissance plus forte.

Salesforce < CRM.N > a gagné 1,4 % après que le fabricant de logiciels ait relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices ajustés pour l'exercice 2026.

Hormel Foods HRL.N a grimpé de 5,3 % après que le fabricant de beurre de cacahuètes Skippy ait prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations, tandis que Dollar General < DG.N> a augmenté de 3,8 % après que le distributeur à prix réduit ait relevé ses prévisions de bénéfices annuels .