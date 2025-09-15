Wall St s'apprête à ouvrir en hausse au début de la semaine de réunion de la Fed ; Tesla grimpe

Traduction automatisée par Reuters

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,22%, S&P 500 0,27%, Nasdaq 0,17%

Nvidia chute après l'enquête anti-monopole de la Chine

Tesla progresse: le directeur général Musk achète des actions pour une valeur d'un milliard de dollars

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Les contrats à terme sur les indices de Wall Street ont indiqué une ouverture légèrement plus élevée au début de la semaine de la réunion de politique de la Réserve fédérale, tandis que les actions Tesla ont gagné suite à l'achat d'actions par le directeur général Elon Musk.

Le fabricant de véhicules électriques TSLA.O a bondi de 8,2 % dans les échanges avant bourse après que les dépôts réglementaires aient révélé que Musk avait acquis pour près d'un milliard de dollars d'actions Tesla vendredi.

Cette semaine, la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt occupera le devant de la scène, les investisseurs s'attendant largement à une réduction de 25 points de base mercredi à la suite d'une série d'indicateurs économiques indiquant une détérioration du marché de l'emploi.

Les opérateurs tablent sur un total de 68,9 points d'assouplissement de la politique monétaire d'ici à la fin de l'année 2025, selon les données compilées par LSEG.

"Tout le monde anticipe au moins une réduction (de 25 points de base), certains pensent à 50 points de base. C'est exagéré, mais le marché est certainement construit pour une réduction", a déclaré Joe Saluzzi, co-responsable du négoce d'actions chez Themis Trading.

"Tout ce qui serait inférieur à ce (25 bps) serait une grave déception et nous aurions une vente très, très brutale."

Dans d'autres développements, Nvidia NVDA.O a diminué de 1,3 % dans les échanges de pré-marché, alors que le régulateur du marché chinois a déclaré qu'il poursuivrait une enquête sur le leader des puces d'IA après que les résultats préliminaires ont montré qu'il avait violé la loi anti-monopole du pays.

D'autres fabricants de puces américains ont également été mis sous pression après que le ministère chinois du commerce a lancé une enquête antidiscriminatoire sur les politiques commerciales des États-Unis en matière de puces et une enquête distincte sur les pratiques de dumping.

NXP Semiconductor NXPI.O a glissé de 1,6%, Texas Instruments TXN.O a baissé de 3,3%, Analog Devices ADI.O a baissé de 2,6% et On Semiconductor ON.O a glissé de 1,3%.

À 08:45 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 99 points, soit 0,22%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 18 points, soit 0,27% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 42 points, soit 0,17%.

Les trois principaux indices de Wall Street ont enregistré des gains hebdomadaires lors de la séance précédente, le Nasdaq et le S&P 500 ayant atteint des records intrajournaliers vendredi, les valeurs liées à la technologie étant restées résistantes malgré les baisses plus générales du marché.

Les principaux indices ont enregistré des performances positives jusqu'à présent en septembre, un mois considéré comme historiquement mauvais pour les actions américaines. L'indice de référence S&P 500 a perdu 1,5 % en moyenne au cours de ce mois depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

Parmi lesdernières données avant la réunion de la Fed des 16 et 17 septembre, le rapport sur les ventes au détail de mardi fournira des informations cruciales sur la santé des consommateurs américains,après une inflation légèrement plus élevée que prévu la semaine dernière.

VFCorp VFC.N a gagné 3,3 % dans les échanges avant bourse après que la société mère Vans ait annoncé la vente de sa marque Dickies à Bluestar pour 600 millions de dollars.

Les actions cotées en bourse de Smurfit Westrock SW.N ont augmenté de 3,9 % après qu'UBS a initié une couverture sur le fabricant de boîtes en carton avec une note "acheter".

Le propriétaire de Snapchat, Snap SNAP.N , a plongé de 1 % après que le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'un accord a été conclu pour résoudre les problèmes que les États-Unis ont sur la propriété de TikTok, lors des pourparlers sino-chinois à Madrid .