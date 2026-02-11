Wall St s'apprête à ouvrir en hausse après un rapport sur l'emploi plus solide que prévu

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,4%, S&P 500 0,4%, Nasdaq 0,4%

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'accélère en janvier, le chômage diminue

Moderna en baisse après le refus de la FDA d'examiner un nouveau vaccin contre la grippe

Humana, Lyft chutent après des prévisions à la baisse

(Mise à jour avant l'ouverture de la bourse) par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal

Wall Street s'apprêtait à démarrer sur les chapeaux de roues mercredi, les chiffres de l'emploi plus élevés que prévu indiquant une économie américaine résiliente, tandis que le taux de chômage a baissé en janvier.

Selon les économistes interrogés par Reuters, le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 130 000 en janvier, contre une hausse estimée à 70 000, tandis que le taux de chômage s'est établi à 4,3 %, contre 4,4 % attendu.

Ces données ont réduit les prévisions de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. La stagnation inattendue des ventes au détail en décembre avait fait grimper les probabilités d'une réduction en avril à 35,5 %, contre 32,2 % il y a un jour, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les traders ont désormais pleinement intégré la première baisse de taux de 25 points de base en juillet, tandis que la certitude d'une deuxième réduction de même ampleur en 2026 s'est légèrement affaiblie, selon les données de LSEG.

"Les actions voient cela d'un bon œil car la situation sous-jacente de l'emploi semble plus solide que prévu et, surtout, peut-être un peu plus solide que ce qui a été récemment évalué et caractérisé par le FOMC", a déclaré Jordan Rizzuto, directeur des investissements chez GammaRoad Capital Partners.

Le rapport sur l'inflation prévu pour vendredi pourrait encore modifier les attentes concernant la trajectoire des taux.

A 08h43, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 203 points, soit 0,4%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 26,5 points, soit 0,38%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 107,75 points, soit 0,43%.

Les résultats trimestriels sont restés au centre de l'attention, les actions de Cloudflare NET.N ayant bondi de 13,8 % après que le fournisseur de services de sécurité réseau et en nuage a présenté des prévisions supérieures aux attentes pour le chiffre d'affaires annuel et le chiffre d'affaires du premier trimestre.

Les actions de Robinhood HOOD.O ont chuté de 9,6 % après que le courtier de détail a affiché un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street.

Humana HUM.N a glissé de 6,5 % après que l'assureur santé ait prévu un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations de Wall Street, tandis que les actions cotées en bourse de Shopify SHOP.O ont bondi de 11,3 % après avoir projeté un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux attentes.

Kraft Heinz KHC.N a chuté de 7,4 % après que la société a déclaré qu'elle avait interrompu ses travaux en vue de se scinder en deux.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en baisselors de la séance précédente, tandis que le Dow Jones a enregistré sa troisième clôture record consécutive . L'indice de référence n'est toutefois pas très éloigné de son record de fin janvier.

Les perturbations induites par l'IA sont restées un sujet de préoccupation, les marchés s'empressant de sanctionner les secteurs perçus comme étant à risque. Après que les sociétés de logiciels aient été durement touchées la semaine dernière, les actions des sociétés de courtage ont trébuché mardi , les fonctionnalités de planification fiscale basées sur l'IA de la startup Altruist ayant suscité des inquiétudes.

Parmi les autres mouvements, les actions de Moderna MRNA.O ont chuté de 10,5 % après que la Food and Drug Administration américaine a décidé de ne pas examiner la demande d'approbation du fabricant de médicaments pour son vaccin contre la grippe.

Lyft LYFT.O a chuté de 15,7 % après que les prévisions de bénéfices trimestriels de la société de covoiturage et le volume annuel des trajets aient été inférieurs aux attentes de Wall Street.