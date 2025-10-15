Wall St s'apprête à ouvrir en hausse après les bons résultats des banques, les valeurs des puces se redressent

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,51%, S&P 500 0,73%, Nasdaq 0,98%

Bank of America revoit à la hausse ses prévisions de NII; le bénéfice du 3ème trimestre est en hausse

Le bénéfice du troisième trimestre de Morgan Stanley augmente

Les fabricants de puces américains gagnent après les résultats d'ASML

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Sukriti Gupta et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse mercredi après les résultats solides de Bank of America et de Morgan Stanley, tandis que les fabricants de puces ont grimpé après lesrésultats trimestriels solides d'ASML.

Bank of America BAC.N et Morgan Stanley MS.N ont augmenté de 3,8% et 4,1%, respectivement, avant le marché après que les principaux prêteurs ont battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre grâce à la force des transactions. Bank of America a également relevé le bas de la fourchette de ses prévisions de revenus d'intérêts.

"Nous avons vu de très bons résultats de la part des grandes banques qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent, des résultats impressionnants, donc je m'attendais à ce que nous ayons un sentiment positif et une bonne réaction du marché", a déclaré Kristina Hooper, stratège en chef du marché chez Man Group.

Pendant ce temps, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré lors d'un événement organisé par CNBC que la vague d'investissements dans l'économie américaine était durable et ne faisait que commencer.

Un jour plus tôt, des prêteurs tels que Goldman Sachs GS.N et JPMorgan Chase JPM.N ont fait état de performances solides dans le domaine de la banque d'investissement et ont prédit que l'activité continuerait à se développer.

Les analystes prévoient une croissance des bénéfices au troisième trimestre de 9,2 % en glissement annuel, soit un peu plus que les 8,8 % prévus précédemment, selon les données LSEG I/B/E/S de mardi.

Les actions des fabricants américains de puces ont augmenté après qu'ASML ASML.AS ASML.O a annoncé des commandes et un bénéfice d'exploitation supérieurs aux attentes du marché pour le troisième trimestre. Les actions d'ASML cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 4,4 %.

Micron Technology MU.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont gagné 2,6% chacun, tandis qu'Intel INTC.O et Nvidia

NVDA.O ont ajouté 1,7% et 2,6% respectivement.

À 8:43 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 235 points, soit 0,51%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 49 points, soit 0,73%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 242 points, soit 0,98%.

Une série de responsables de la Fed , dont les gouverneurs Stephen Miran et Christopher Waller, le président d'Atlanta Raphael Bostic et le président de la Fed de Kansas City Jeffrey Schmid, doivent s'exprimer plus tard dans la journée.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a laissé la porte ouverte à des réductions de taux mardi en déclarant que le marché du travail américain restait embourbé dans un marasme de faibles embauches et de faibles licenciements.

Le Livre Beige de la Fed sur l'état de l'économie, prévu à 14h00 ET, est également sur le radar.

Par ailleurs, le président Donald Trump a déclaré mardi que Washington envisageait de rompre certains liens commerciaux avec la Chine, notamment en ce qui concerne l'huile de cuisson. Cette déclaration est intervenue après que les deux pays ont commencé à imposer des frais portuaires tit-for-tat , ajoutant aux inquiétudes concernant la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.

Parmi les autres valeurs, Abbott ABT.N a reculé de 2,9 % après que son chiffre d'affaires trimestriel a été inférieur aux attentes des analystes.

BlackRock BLK.N et un groupe soutenu par Nvidia NVDA.O vont acquérir Aligned Data Centers dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises. Les actions de BlackRock ont augmenté de 1,1 %.

Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or ont progressé , le cours du lingot ayant dépassé pour la première fois les 4 200 dollars l'once. Newmont NEM.N a augmenté de 1,8%.