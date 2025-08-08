Wall St s'apprête à ouvrir en hausse alors que le remaniement de la Fed alimente les paris dovish

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,14%, S&P 500 0,2%, Nasdaq 0,14%

Pinterest chute après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre

Alberto Musalem de la Fed devrait s'exprimer plus tard dans la journée

Trade Desk chute après un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires au 2ème trimestre

(Mise à jour des prix avant l'ouverture de la bourse) par Nikhil Sharma et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont semblé démarrer positivement vendredi, le choix temporaire du président américain Donald Trump pour un poste de gouverneur de la Réserve fédérale ayant alimenté les attentes d'un conseil d'administration de la banque centrale plus dovish.

À8h21 ET, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 12,5 points, soit 0,2%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 34 points, soit 0,14%, et le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 60 points, soit 0,14%.

Jeudi, le président a déclaré qu'il nommerait Stephen Miran, président du Conseil des conseillers économiques ( ), pour un siège à court terme à la Fed, en remplacement de la gouverneure Adriana Kugler après sa démission surprise la semaine dernière, tandis que la Maison Blanche continue de chercher un membre permanent au conseil d'administration de la Fed.

M. Trump a également réduit sa liste de candidats pour succéder au président de la Fed, Jerome Powell, après des mois de critiques sur le refus de M. Powell de réduire les taux d'intérêt et plusieurs menaces rétractées de l'évincer. Le mandat de M. Powell s'achève le 15 mai.

La volonté de la Maison Blanche de remanier la direction de la banque centrale a alimenté les inquiétudes quant à son indépendance. Dans le même temps, les investisseurs pensent que la révision de la direction de la Fed pourrait favoriser une politique monétaire plus souple qui s'alignerait sur le programme de M. Trump.

Les actions américaines ont perdu de la vitesse jeudi après que Bloomberg News a rapporté que Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, apparaissait comme l'un des principaux candidats à la présidence.

"Il est (Miran) largement prévu qu'il rejoigne Waller et Michelle Bowman dans le camp dovish pour les quelques réunions auxquelles il assistera, avec un risque non négligeable qu'il essaie de créer un consensus pour un mouvement de 50 points de base", ont indiqué les analystes d'ING dans une note.

Le Nasdaq a clôturé à un niveau record, soutenu par les entreprises technologiques qui ont indiqué qu'elles pourraient éviter les nouveaux droits de douane sur les puces en construisant davantage aux États-Unis.

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe de connaître leur meilleure semaine depuis plus d'un mois.

Hormis les valeurs technologiques, les actions ont bénéficié d'une forte révision des prévisions de taux d'intérêt et d'une multitude de résultats positifs.

L'outil FedWatch du CME montre que les traders considèrent qu'il y a 90 % de chances que la première baisse de taux de l'année ait lieu le mois prochain - et les contrats à terme prévoient au moins deux baisses d'ici la fin de l'année.

Jeudi, le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI ont terminé en baisse, plombés par une chute de 14,1% d'Eli Lilly

LLY.N après que les résultats d'une étude de phase avancée sur sa pilule expérimentale GLP-1 aient été inférieurs à ceux de Novo Nordisk NOVOb.CO .

Pendant ce temps, les droits de douane américains sur une série de partenaires commerciaux sont entrés en vigueur à minuit jeudi. Le négociateur commercial de Tokyo a déclaré que Washington modifiera un décret présidentiel pour supprimer les droits de douane qui se chevauchent sur les produits japonais, qualifiant cette décision de négligence.

Dans les mouvements liés aux résultats, Trade Desk TTD.O a chuté de 31,7 % dans les échanges de pré-marché après que l'entreprise de technologie publicitaire ait signalé un fort ralentissement de la croissance des revenus au deuxième trimestre.

Pinterest PINS.N a chuté de 12,7 % après que la plateforme de médias sociaux a manqué les estimations des analystes pour le bénéfice du deuxième trimestre.

GoDaddy GDDY.N a glissé de 4,8% après que ses résultats du deuxième trimestre n'aient pas impressionné les investisseurs.

Expedia EXPE.O a bondi de 17% après avoir relevé ses prévisions annuelles pour les réservations brutes et la croissance du chiffre d'affaires.

Le président de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, devrait s'exprimer plus tard à 10:20 a.m. ET.