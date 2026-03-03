Wall St s'apprête à ouvrir en baisse, le conflit au Moyen-Orient attisant les craintes d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 1,72%, S&P 500 1,72%, Nasdaq 2,17%

* Téhéran veut fermer le détroit d'Ormuz, ce qui aura un impact sur les prix du pétrole

* Les investisseurs attendent les signaux de la Fed dans l'incertitude d'une baisse des taux

* Target prévoit des ventes annuelles supérieures aux estimations, les actions gagnent

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les principaux indices deWall Street devraient ouvrir en forte baisse mardi, les investisseurs se préparant à l'impact de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient sur l'inflation et le commerce mondial.

La menace de Téhéran d'attaquer tout navire tentant de traverser le détroit d'Ormuz, combinée à l'arrêt de la production de plusieurs producteurs de pétrole et de gaz du Moyen-Orient, a fait grimper les taux d'expédition mondiaux et les prix du pétrole brut et du gaz naturel .

Le détroit, un point d'étranglement critique, achemine environ un cinquième de la consommation totale de pétrole dans le monde. Les industries telles que les compagnies aériennes et les agences de voyage , qui sont exposées aux prix du brut, ont été mises à mal pour la deuxième journée. Delta DAL.N et Royal Caribbean RCL.N ont chuté respectivement de 3,6 % et 4,3 %. "Ce sont des jours inconfortables pour les preneurs de risques, et pour l'instant, l'énergie est reine", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB. "Mais lorsque les prix de l'énergie montent en flèche, (c'est) très dommageable pour l'économie mondiale et cela provoque des douleurs ailleurs. C'est ce que nous constatons aujourd'hui." La chute a été généralisée - les valeurs technologiques Nvidia

NVDA.O et Microsoft MSFT.O ont glissé de 2,6 % et 1,9 %, respectivement, après avoir progressé au cours de la séance précédente. À 08:37 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 844 points, ou 1,72%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 118,75 points, ou 1,72%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a baissé de 542,75 points, soit 2,17%.

Les contrats à terme sur l'indice des petites capitalisations RTYcv1 ont chuté de 2,5 %, tandis que l'indicateur de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a atteint son plus haut niveau depuis trois mois, à 27,30 points.

L'INFLATION PÈSE SUR LA RÉFLEXION DE LA FED

Les investisseurs craignaient que la hausse des prix du pétrole n'alimente l'inflation dans l'ensemble de l'économie et ne complique davantage les décisions politiques des responsables de la banque centrale, déjà confrontés à des hausses de prix dues aux droits de douane. Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine et les investisseurs ont repoussé les attentes d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale à septembre par rapport à juillet, selon les données compilées par LSEG. Les marchés seront à l'affût de nouveaux signaux de la part de la Fed, étant donné les récentes divisions sur la trajectoire des taux. John Williams, membre votant, Jeffrey Schmid et Neel Kashkari devraient s'exprimer plus tard dans la journée.

Les valeurs pétrolières et gazières ainsi que les valeurs de la défense ont été parmi les rares valeurs en hausse. Occidental OXY.N a augmenté de 2% et Cheniere Energy LNG.N a grimpé de 5,3%, tandis qu'AeroVironment AVAV.O a augmenté de 5%. Les prix des valeurs refuges traditionnelles telles que les métaux précieux ont baissé en raison d'un dollar plus fort

=USD . Les sociétés minières cotées aux États-Unis, telles que Sibanye Stillwater SBSW.N et Gold Fields GFI.N , ont chuté respectivement de 14,4 % et 9,8 %.

Au-delà de la géopolitique, les investisseurs sont aux prises avec l'incertitude quant à la manière dont les modèles d'IA pourraient perturber les entreprises traditionnelles, tout en évaluant la volatilité sur le marché du crédit privé. Les actions de MongoDB MDB.O ont plongé de 27,2 % après que l'éditeur de logiciels de base de données a annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations de la Bourse.

Les actions de Target TGT.N ont gagné 3,5 % après que le nouveau directeur général Michael Fiddelke ait promis un retour à la croissance des ventes et publié des perspectives de bénéfices optimistes, signalant un redressement du distributeur en difficulté.