Wall St s'apprête à ouvrir en baisse, la flambée des prix du pétrole attisant les inquiétudes sur l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 1,28%, S&P 500 1,15%, Nasdaq 1,24%

* Les prix du pétrole s'envolent, proche de 120 dollars le baril

* Les valeurs des voyages et des banques sont durement touchées, les valeurs de l'énergie augmentent

* Les perspectives de taux d'intérêt de la Fed sont compliquées par les coûts de l'énergie

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Lesprincipaux indices de Wall Street devraient ouvrir en baisse lundi, alors que les prix du pétrole ont grimpé, exacerbant les craintes d'inflation et que les hostilités au Moyen-Orient sont entrées dans leur dixième jour.

Les tensions géopolitiques se sont aggravées après que l'Iran a nommé Mojtaba Khamenei , fils de feu Ali Khamenei, au poste de dirigeant suprême, signalant ainsi le contrôle ferme des partisans de la ligne dure à Téhéran.

Les prix du brut ont grimpé à un peu moins de 120 dollars le baril, mais se sont détendus lorsque les gouvernements , y compris ceux du Groupe des Sept (G7) et l'Arabie saoudite, ont entamé des discussions pour limiter la hausse des coûts de l'énergie en augmentant l'offre.

Les derniers développements sont susceptibles d'alimenter les craintes de stagflation alors que les données de la semaine dernière ont montré un affaiblissement du marché de l'emploi américain , même si l'activité économique en général s'est accélérée .

"La hausse des prix du pétrole alimente les craintes de voir l'inflation repartir à la hausse. Bien qu'il soit peu probable que les États-Unis souffrent de pénuries d'approvisionnement, contrairement au Royaume-Uni, à l'Europe et aux régions de l'Asie-Pacifique, ils seront touchés par la hausse des prix, qui se fait déjà sentir à la pompe", a déclaré David Morrison, analyste principal du marché chez Trade Nation.

Les valeurs du secteur du voyage, qui ont été les plus touchées la semaine dernière, ont également été les plus durement touchées lundi.

Alaska Air ALK.N et United Airlines UAL.O , ainsi que les titres de croisière tels que Carnival Corp CCL.N et Royal Caribbean Cruises RCL.N , ont chuté de 3% chacun dans les échanges avant bourse.

Les grandes banques, qui constituent l'épine dorsale de toute économie, ont également été touchées, Morgan Stanley

MS.N et Citigroup C.N ayant perdu plus de 2 % chacune.

Une période prolongée de hausse des prix du pétrole pourrait peser sur les actions cette année, a déclaré Goldman Sachs , avertissant que chaque baisse d'un point de pourcentage de la croissance économique pourrait réduire les bénéfices du S&P 500 de 4 %.

La hausse des prix de l'énergie a fait grimper les titres du secteur de l'énergie, notamment Diamondback FANG.O et APA

APA.O , tous deux en hausse de plus de 2 %, tandis qu'Occidental OXY.N a ajouté 1,5 %.

À 8:47 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 607 points, ou 1,28%, et le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 77,5 points, ou 1,15%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 304,75 points, soit 1,24%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , la jauge de la peur à Wall Street, était à 31,45, son plus haut niveau depuis avril.

Les prix des valeurs refuges traditionnelles telles que les métaux précieux ont également été mis sous pression, les investisseurs se ruant sur le dollar américain =USD . Les actions des sociétés minières telles que Endeavour Silver

EXK.N et Barrick Mining B.N ont perduplus de 3 % chacune.

Contrairement à la tendance, les sociétés de défense telles que RTX RTX.N ont augmenté de 1,4 % etNorthrop Grumman NOC.N de 1,7 %.

La flambée des coûts de l'énergie complique le travail des banques centrales mondiales , et pour la Réserve fédérale, les déclencheurs d'inflation sont susceptibles de devenir une préoccupation plus importante.

Les décideurs politiques ont indiqué qu'ils attendraient d'évaluer l'impact de la hausse des coûts de l'énergie sur l'économie avant de décider de la politique monétaire. Cependant, le rendement du Trésor à deux ans US2YT=RR a augmenté et a brièvement touché son plus haut niveau depuis fin novembre, les investisseurs ayant anticipé des taux d'intérêt élevés.

Les contrats à terme qui suivent l'indice Russell 2000

RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont chuté de 1,8 % et ont brièvement marqué une baisse de 10 % par rapport à leurs plus hauts niveaux historiques. Une chute de 10 % est généralement considérée comme un territoire de correction pour les indices.

La faiblesse du rapport sur l'emploi publié vendredi a renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base en juin. Toutefois, les opérateurs ont désormais repoussé ces prévisions à septembre ou octobre, selon les données compilées par le LSEG.

La semaine dernière, les baisses les plus importantes ont été enregistrées par le Dow Jones, qui a connu sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le début du mois d'avril 2025, tandis que le Russell 2000 .RUT a affiché sa plus forte perte hebdomadaire depuis le début du mois d'août.

Les marchés sont confrontés à une semaine riche en données, notamment en ce qui concerne les ouvertures de postes, les dépenses de consommation personnelle - la jauge d'inflation préférée de la Fed - et la deuxième estimation du PIB trimestriel.