Wall St s'apprête à ouvrir en baisse en raison des troubles au Moyen-Orient et de la faiblesse du rapport sur l'emploi

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow 1,21%, S&P 500 1,18%, Nasdaq 1,43%

* Les actions de Marvell Technology bondissent grâce à de solides prévisions pour 2028

* Les actions de Gap chutent après l'avertissement de la pression des tarifs douaniers

* Waller de la Fed: le choc pétrolier actuel n'alimentera pas une inflation persistante

par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les principaux indices boursiers de Wall Street devraient ouvrir en baisse vendredi, alors que le conflit qui fait rage au Moyen-Orient menace d'alimenter l'inflation par la hausse des coûts de l'énergie et que des données montrent que l'économie a perdu des emplois de manière inattendue en février.

Un rapport du département du travail a montré que l'économie a perdu 92 000 emplois le mois dernier, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 59 000. Le taux de chômage a augmenté pour atteindre 4,4 %, alors que les prévisions étaient de 4,3 %.

À la suite de ces données, les traders ont renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt de 25 points de base en juin, les probabilités étant désormais à peu près égales, contre environ 35 % plus tôt dans la journée, selon les données compilées par LSEG. "Les chiffres d'aujourd'hui ont peut-être placé la Fed entre le marteau et l'enclume", a déclaré Ellen Zentner, stratège économique en chef chez Morgan Stanley Wealth Management.

"Un affaiblissement significatif du marché du travail soutiendrait une baisse des taux, mais étant donné le risque que des prix du pétrole plus élevés pour longtemps déclenchent une nouvelle poussée d'inflation, la Fed pourrait se sentir obligée de rester sur la touche." La campagne aérienne américano-israélienne contre l'Iran est sur le point de durer une semaine sans qu'aucune fin ne soit en vue. Les prix du pétrole ont connu la plus forte hausse de la semaine depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, alors que la navigation dans le détroit stratégique d'Ormuz s'est arrêtée. Le ministre de l'énergie du Qatar, producteur de gaz naturel, a déclaré qu'il faudrait "des semaines, voire des mois" pour reprendre les livraisons normales, même en cas de cessez-le-feu immédiat, selon un rapport , ajoutant qu'il s'attend à ce que tous les producteurs d'énergie du Golfe arrêtent leurs exportations dans les semaines à venir, ce qui pourrait faire grimper le prix du pétrole à 150 dollars le baril.

Les prix du brut ont légèrement augmenté et ont fait baisser les compagnies aériennes American AAL.O et Delta DAL.N de plus de 3 % dans les échanges de pré-marché. Le sous-indice des compagnies aériennes du S&P 500 .SPLRCALI est sur la voie d'une baisse hebdomadaire de 9%. À 08:53 a.m.. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 581 points, ou 1,21%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 80,5 points, ou 1,18%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 358 points, ou 1,43%.

La jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a grimpé de 3,2 points à 25,95, tandis que les contrats à terme liés à l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont chuté de 2 %.

Les valeurs liées aux puces électroniques Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont baissé d'environ 2 % chacune. Les autorités américaines débattent d'un nouveau cadre réglementaire pour l'exportation de puces d'intelligence artificielle, bien que les règles ne soient pas définitives.

Malgré la morosité ambiante, les actions américaines se sont mieux comportées que leurs homologues asiatiques et européennes cette semaine, grâce à un rebond de 1,5 % des valeurs technologiques .SPLRCT après les pertes subies en février. Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, est en passe de réaliser de petits gains hebdomadaires. Marvell Technology < MRVL.O > a bondi de 10 % après que la société de puces ait prévu un chiffre d'affaires pour l'exercice 2028 supérieur aux estimations.

Les États-Unis, exportateurs nets de pétrole, sont perçus comme étant mieux protégés contre les chocs énergétiques, ce qui soutient également le sentiment. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré sur Bloomberg Television qu'il ne s'attendait pas à ce que la hausse mondiale des prix du pétrole entraîne une inflation persistante ou justifie un changement de la politique monétaire .

Les sociétés énergétiques Occidental OXY.N et NextDecade

NEXT.O ont augmenté de plus de 2 % chacune vendredi. Les fonds d'échange de gaz naturel BOIL.P UNG.P ont gagné 8% et 4%, respectivement. Par ailleurs, un rapport indique que le gouvernement américain a refusé de rembourser les droits de douane que la Cour suprême a jugés illégaux, ce qui alimente l'incertitude sur le front commercial. Entre autres, Gap < GAP.N > a chuté de 9 % après avoir mis en garde contre la pression et l'incertitude liées aux droits de douane américains et avoir prévu un bénéfice annuel ajusté largement inférieur aux estimations.