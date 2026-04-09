Wall St s'apprête à ouvrir en baisse en raison d'une trêve fragile au Proche-Orient ; les données sur l'inflation sont évaluées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 0,34%, S&P 500 0,24%, Nasdaq 0,13%

* Février PCE à 2,8% en base annuelle, conforme aux estimations

* Applied Digital chute après l'aggravation de sa perte trimestrielle

* Coreweave progresse après un accord élargi avec Meta

(Mises à jour après les données sur l'inflation) par Purvi Agarwal et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont indiqué une ouverture en baisse jeudi, après que les indices se soient redressés au cours de la session précédente, alors que des fissures sont apparues dans le fragile cessez-le-feu au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs ont analysé une lecture de l'inflation en ligne.

Le président Donald Trump a promis de maintenir les ressources militaires au Moyen-Orient jusqu'à ce qu'un accord de paix soit conclu avec l'Iran et a mis en garde contre une escalade majeure en cas de non-respect, tandis que Téhéran a déclaré qu'il n'y aurait pas d'accord tant qu'Israël ne cesserait pas de bombarder le Liban.

Le peu de signes de circulation dans le détroit d'Ormuz a renforcé l'incertitude concernant les expéditions d'énergie, ce qui a entraîné un rebond des prix du pétrole, bien qu'ils soient restés inférieurs à 100 dollars le baril. Les actions américaines du secteur de l'énergie ont légèrement augmenté dans les échanges de pré-marché.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré mercredi leur plus forte hausse en une journée depuis plus d'une semaine, les marchés mondiaux ayant salué le cessez-le-feu de deux semaines, tandis que le Dow Jones a enregistré sa plus forte hausse en un an.

"Ce qui est important, c'est qu'il y a eu des avancées positives... Le fait de passer d'une escalade continue en Iran à une approche plus diplomatique a calmé les marchés d'un certain point de vue", a déclaré Charlie Ripley, stratège principal en matière d'investissement pour Allianz Investment Management.

À 08:45 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 166 points, soit 0,34%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 16,25 points, soit 0,24%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 32,75 points, soit 0,13%.

Les investisseurs ont évalué les chiffres des dépenses de consommation personnelle pour février - la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale - montrant que l'inflation a augmenté de 2,8% en février sur une base annuelle.

Des données séparées ont montré que l'économie américaine a progressé de 0,5 % au quatrième trimestre, contre une croissance de 0,7 % attendue.

"(Cela ne change pas) vraiment la situation du point de vue de la Fed, à savoir que nous avons des pressions inflationnistes élevées, ce qui les maintiendra en attente pour le moment", a déclaré M. Ripley.

L'indice des prix à la consommation du mois de mars, publié vendredi, retiendra l'attention des investisseurs qui attendent de voir l'impact économique de la hausse des prix du pétrole résultant du conflit.

Les acteurs du marché monétaire ne s'attendent qu'à environ 30 % de chances d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année 2026, contre 56 % il y a un jour, selon les données compilées par le LSEG.

Ils s'attendaient à deux baisses cette année avant que la guerre n'éclate, tandis que les paris pour une hausse des taux en décembre avaient également augmenté pendant le conflit.

Les minutes de la réunion de mars de la banque centrale ont montré mercredi qu'un groupe croissant de décideurs politiques a estimé le mois dernier que des hausses de taux pourraient être nécessaires pour contrer l'inflation qui continue de dépasser l'objectif de 2 % de la banque centrale, en particulier lorsque la guerre fait grimper les prix.

Parmi les titres en pré-marché, les actions d'Applied Digital APLD.O ont chuté de 2,7% après que la perte nette du troisième trimestre de l'opérateur de centres de données se soit creusée par rapport à l'année précédente.

Coreweave CRWV.O a gagné 1,5 % après que la société d'infrastructure en nuage ait annoncé un accord élargi de 21 milliards de dollars avec Meta Platforms META.O , mais les gains ont été limités après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles d'une valeur de 3 milliards de dollars.