Wall St s'apprête à ouvrir en baisse après la publication de données sur l'inflation des producteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Futures en baisse: Dow 0,31 %, S&P 500 0,32 %, Nasdaq 0,36 %

L'inflation à la production augmente plus que prévu en juillet

Les marchés réduisent les attentes de réduction des taux de la Fed pour 2025

Deere, Tapestry se méfient des tarifs douaniers américains

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les principaux indices de Wall Street étaient en passe d'ouvrir en baisse jeudi, après qu'un rapport sur les prix à la production plus élevé que prévu ait atténué les attentes des investisseurs quant à d'éventuelles réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

Un rapport du département du travail a montré que l'indice des prix à la production a augmenté de 3,3 % sur une base annuelle en juillet, ce qui est supérieur à la hausse de 2,5 % attendue par les économistes interrogés par Reuters. Sur une base mensuelle, il a augmenté de 0,9 %, contre une hausse estimée à 0,2 %.

Les opérateurs s'attendent désormais à ce que la banque centrale abaisse ses taux d'environ 58 points de base jusqu'à la fin de l'année, selon les données compilées par LSEG, contre environ 63 points de base avant les données.

Toutefois, ils continuent de tabler sur une réduction d' un quart de point de pourcentage en septembre.

"Cela envoie un message contradictoire sur l'économie", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management à Boston.

"Nous avons été trop pressés de conclure que l'économie allait bien, qu'elle n'était pas en surchauffe. Mais ces données sur le commerce de gros montrent qu'il y a peut-être un peu d'inflation et que nous ne devrions pas conclure si rapidement qu 'il faut réduire les taux d'intérêt"

Les données récentes reflétant la faiblesse du marché du travail et une hausse modérée des prix à la consommation ont renforcé les attentes d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt par la banque centrale le mois prochain.

Cependant, le rapport de jeudi a ravivé les inquiétudes selon lesquelles les droits de douane américains sur les importations pourraient commencer à se répercuter sur les prix dans les mois à venir et pourraient freiner la reprise des actions américaines qui a aidé l'indice de référence S&P 500

.SPX et le Nasdaq .IXIC à atteindre des niveaux record au cours des deux dernières sessions.

À 08:52 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 141 points, ou 0,31 %, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 20,5 points, ou 0,32 %, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 87,25 points, ou 0,36 %.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 200 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont perdu 1,2 %.

Les investisseurs ont également évalué des données séparées qui ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage s'est élevé à 224 000 pour la semaine terminée le 9 août, par rapport aux estimations de 228 000.

Un rapport a également montré que la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, s'est opposée à la nécessité d'une réduction des taux d'intérêt de 50 points de base le mois prochain, un jour après que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ait déclaré qu'une réduction agressive d'un demi-point était possible .

La reprise de Wall Street depuis les plus bas d'avril a également élevé les valorisations du S&P 500 au-delà des moyennes à long terme, grâce à des bénéfices plus élevés que prévu de la part des grandes entreprises et à une plus grande clarté sur les accords commerciaux.

Cisco Systems CSCO.O a prévu un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre , grâce à l'essor de l'intelligence artificielle. Cependant, ses actions étaient en baisse de 2 % dans les échanges avant le marché.

Deere & Co DE.N a chuté de 6,5 % après que le fabricant d'équipements agricoles ait annoncé un bénéfice trimestriel inférieur et ait resserré ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que Tapestry TPR.N a plongé de 12 % après que le fabricant de sacs à main Coach ait prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations.

Les deux sociétés ont mis en garde contre l'impact des tarifs douaniers sur leurs activités.

Plus tard dans la journée, les investisseurs prendront également connaissance des remarques du président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, membre votant du Comité fédéral de l'open market cette année.