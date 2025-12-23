Wall St s'apprête à ouvrir en baisse alors que les rendements augmentent après les données du PIB

Les actions des sociétés aurifères et argentifères poursuivent leur reprise alors que le lingot atteint son plus haut niveau historique

Huntington Ingalls gagne du terrain après que Trump ait dévoilé les cuirassés de la "classe Trump

Futures en baisse: Dow 0,18%, S&P 500 0,18%, Nasdaq 0,24%

(Mises à jour avec les prix de préouverture) par Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan

Les indices boursiers américains étaient prêts à ouvrir en baisse mardi, après que des données économiques plus fortes que prévu aient fait grimper les rendements du Trésor, ce qui a pesé sur les valeurs technologiques lourdes.

Les données ont montré que l'économie américaine a progressé plus rapidement que prévu au troisième trimestre, grâce à la vigueur des dépenses de consommation. Les premières estimations ont montré que le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé de 4,3 % au cours du dernier trimestre, dépassant largement les prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse de 3,3 %, selon un sondage Reuters.

Le dollar a limité ses pertes, tandis que le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a augmenté pour atteindre son plus haut niveau en une semaine à 4,18%. FRX/ US/

Les poids lourds de la technologie, notamment Nvidia

NVDA.O , Alphabet GOOGL.O et Micron Technology MU.O , ont chuté de moins d'un pour cent.

"Il est important de noter qu'il s'agit du troisième trimestre. Nous sommes au quatrième trimestre et nous continuons de nous référer à la première publication des données... (bien que) l'ensemble semble plutôt bon", a déclaré Mark Malek, directeur des investissements chez Siebert Financial.

Les traders continuent de s'attendre à au moins deux réductions de 25 points de base des taux d'intérêt l'année prochaine, selon les données de LSEG, tout en attribuant 15 % de chances à la première réduction dès le mois de janvier, contre 18 % avant les données.

Les données sur la confiance des consommateurs pour le mois de décembre sont attendues plus tard dans la journée.

À 8:49 a.m. ET, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 12,5 points, ou 0,18%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 60,75 points, soit 0,24%, tandis que le Dow E-minis YMcv1 a chuté de 88 points, soit 0,18%.

Les trois principaux indices étaient en passe de réaliser leur troisième hausse annuelle consécutive. Le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI étaient également en passe de progresser pour le huitième mois consécutif.

Un rebond des valeurs technologiques et un rapport plus froid que prévu sur l'inflation en novembre ont alimenté les actions américaines au cours des trois dernières sessions, ramenant le S&P 500 .SPX à moins de 0,5% de son record de clôture du 11 décembre.

"(Le commerce de l'IA) est toujours très volatile. Il s'agit d'une situation très instable et j'ai l'impression que ce thème se poursuivra tout au long de l'année prochaine", a déclaré Mark Malek.

Les gains récents des actions américaines ont fait naître l'espoir d'un "rallye du Père Noël", un phénomène saisonnier au cours duquel le S&P 500 enregistre des gains au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers jours de janvier, selon le Stock Trader's Almanac.

Cette année, cette période commence le mercredi et se termine le 5 janvier.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , également connu sous le nom de jauge de la peur à Wall Street, est remonté d'un plus bas d'un an atteint plus tôt dans la session.

Malgré la récente volatilité, les services de communication

.SPLRCL et les technologies de l'information .SPLRCT , qui abritent les géants de la technologie, notamment Nvidia NVDA.O et Alphabet GOOGL.O , sont en passe de devenir les secteurs les plus performants de l'indice S&P 500 cette année.

Les volumes d'échanges ont été faibles et devraient encore se réduire à l'approche des fêtes de fin d'année. Les marchés boursiers américains fermeront à 13 heures ET (1800 GMT) mercredi et resteront fermés jeudi pour Noël.

Les actions des mineurs de métaux précieux cotés aux États-Unis ont étendu leurs gains récents dans les échanges de pré-marché, après que les prix de l'or XAU= et de l'argent

XAG= aient bondi à des sommets historiques contre un dollar affaibli et que les tensions géopolitiques aient stimulé la demande de valeurs refuges.

Le Global X Silver Miners ETF SIL.P a gagné 2,4% alors que l'argent a dépassé les 70 dollars l'once pour la première fois, tandis que la principale société minière aurifère Newmont

NEM.N était en hausse de 0,9%.

Le constructeur naval militaire américain Huntington Ingalls HII.N a augmenté de 2,4 % après que le président Donald Trump a annoncé des plans pour une nouvelle "classe Trump" de cuirassés, qui, selon lui, seraient plus grands, plus rapides et "100 fois plus puissants" que tous ceux qui ont été construits auparavant.