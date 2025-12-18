 Aller au contenu principal
Wall St s'apprête à ouvrir à la hausse en raison de la baisse de l'inflation et des prévisions qui dopent Micron
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Micron en hausse grâce à l'annonce d'une forte demande en matière d'IA

*

Trump Media en hausse suite à l'accord de fusion de 6 milliards de dollars avec TAE Technologies

*

Birkenstock déçoit les prévisions pour l'année fiscale

*

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,55%, S&P 500 0,84%, Nasdaq 1,42%

*

Les prix annuels à la consommation augmentent moins que prévu en novembre

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse jeudi, après que les données sur l'inflation plus faibles que prévu aient renforcé les attentes de nouvelles réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, tandis que les prévisions exceptionnelles du fabricant de puces Micron ont temporairement apaisé les inquiétudes concernant les valorisations du secteur technologique.

Un rapport du département du travail a montré que l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 2,7 % sur une base annuelle en novembre, ce qui est inférieur à la hausse de 3,1 % estimée par les économistes interrogés par Reuters.

L'indice de base, qui exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, a augmenté de 2,6 % en rythme annuel, alors que l'on s'attendait à une progression de 3,0 %.

Cependant, les traders ont également cherché à savoir si les données pouvaient être faussées par la récente fermeture du gouvernement, à l'instar du rapport officiel sur l'emploi qui a été publié en début de semaine.

Un autre rapport a montré que les demandes d'allocations chômage étaient de 224 000 pour la semaine terminée le 13 décembre, largement en ligne avec les estimations de 225 000.

"La Fed pourrait considérer l'augmentation du taux de chômage et la faiblesse de l'inflation comme une raison de procéder à une nouvelle réduction. Ils obtiendront des preuves confirmant ou non les prochaines publications avant leur réunion de janvier", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Les traders ont augmenté les attentes pour une réduction des taux en janvier après les données et ont évalué à environ 60 points de base les réductions de taux l'année prochaine, selon les données compilées par LSEG.

Les données de jeudi arrivent à un moment où les attentes en matière d'inflation ont poussé les traders à prévoir des hausses de taux dans d'autres économies développées pour l'année prochaine, alors qu'ils ont également examiné les décisions de taux du Royaume-Uni et de l'Europe .

A 8:44 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 262 points, ou 0,55%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 56,25 points, ou 0,84% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 351 points, ou 1,42%.

Les contrats à terme sur le Russell 2000 RTYcv1 ont augmenté de 1,3 %. Les sociétés à faible capitalisation sont particulièrement sensibles aux taux d'intérêt.

Micron Technology MU.O s'est distinguée dans les échanges de pré-marché en augmentant de 14,5 % après avoir prévu un bénéfice trimestriel presque deux fois supérieur aux attentes des analystes grâce à une forte demande liée à l'intelligence artificielle.

D'autres sociétés de mémoire , dont SanDisk SNDK.O a augmenté de 9,1% et Western Digital WDC.O a gagné 5,8%, tandis que le géant des puces Nvidia NVDA.O a progressé de 1,9%.

Les investisseurs ont reculé après une chute mercredi lorsque l'incertitude sur les plans de financement d'Oracle

ORCL.N pour un centre de données Stargate a envoyé le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC à des plus bas de trois semaines. Les actions de la société d'informatique dématérialisée ont légèrement augmenté de 1,9 % jeudi.

Toutefois, le répit apporté par les bénéfices de Micron devrait être de courte durée, car les traders cherchent à savoir comment les entreprises monétisent l'intelligence artificielle.

L'indice de référence et les indices à forte composante technologique sont désormais en passe de subir leur plus forte perte en deux semaines depuis que les inquiétudes concernant les tarifs douaniers ont déclenché une déroute sur les marchés mondiaux entre la fin mars et le début du mois d'avril.

Entre autres, Lululemon LULU.O a gagné 7,5 % avant la mise sur le marché suite à un rapport selon lequel l'investisseur activiste Elliott a acquis une participation de plus d'un milliard de dollars dans la société de vêtements de sport.

Birkenstock BIRK.N a perdu 9,5% après que les prévisions de bénéfices annuels du fabricant de chaussures aient manqué les estimations .

Trump Media & Technology DJT.O a bondi de 27% après que la société et la société d'énergie de fusion TAE Technologies ont déclaré qu'elles avaient convenu de combiner dans une transaction entièrement en actions évaluée à plus de 6 milliards de dollars.

Les investisseurs surveilleront les sociétés de cannabis qui se sont récemment envolées, car M. Trump devrait aborder l'assouplissement potentiel de la réglementation sur la marijuana jeudi. Le AdvisorShares Pure U.S. Cannabis ETF

MSOS.P était dernièrement en hausse de 7,3%.

Valeurs associées

BIRKEN
46,400 USD NYSE 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 245,66 Pts Index Ex +0,75%
LULULEMON ATHL
223,2450 USD NASDAQ +7,40%
MICRON TECHNOLOGY
256,5075 USD NASDAQ +13,74%
NASDAQ Composite
23 047,79 Pts Index Ex +1,56%
NVIDIA
174,8899 USD NASDAQ +2,31%
ORACLE
178,450 USD NYSE 0,00%
S&P 500
6 794,81 Pts CBOE +1,09%
S&P 500 INDEX
6 794,81 Pts CBOE +1,09%
SANDISK
225,9250 USD NASDAQ +9,23%
TRUMP MEDIA RG-A
12,8642 USD NASDAQ +22,87%
WESTERN DIGITAL
174,7595 USD NASDAQ +5,11%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

