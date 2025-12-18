 Aller au contenu principal
La Banque d’Angleterre abaisse son taux directeur avec le ralentissement de l'inflation
information fournie par Boursorama avec AFP 18/12/2025 à 16:34

( AFP / NIKLAS HALLE'N )

La Banque d'Angleterre (BoE) a sans surprise abaissé jeudi son taux directeur d'un quart de point de pourcentage, à 3,75%, confortée par le ralentissement de l'inflation, mais aussi le recul du produit intérieur brut (PIB), se montrant prudente pour la suite.

"Nous avons dépassé le récent pic d'inflation" et "pensons toujours que les taux d’intérêt sont sur une trajectoire descendante", a expliqué le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, dans une déclaration jointe à la décision.

"Mais à chaque réduction, la question de l'ampleur des baisses à venir devient plus délicate", a-t-il ajouté.

Après deux réunions d'affilée sans changement, cinq membres du Comité de politique monétaire (MPC) ont opté pour cette nouvelle baisse de taux, contre quatre souhaitant son maintien.

Il s'agit de la sixième baisse depuis le début en août 2024 du cycle d'assouplissement monétaire de la BoE, dont l'objectif d'inflation est de 2%.

Celle-ci ne faisait guère de doute avec le ralentissement bien plus important que prévu de l'inflation en novembre, à 3,2% sur un an --notamment grâce à la baisse des prix alimentaires-- mais aussi les difficultés économiques du pays.

Le produit intérieur brut (PIB) a reculé de façon imprévue de 0,1% en octobre, un repli semblable à celui de septembre. Le taux de chômage s'affiche lui à son plus haut niveau depuis presque cinq ans.

"Le risque d'une persistance de l'inflation s'est relativement apaisé par rapport à la précédente réunion", estime l'institution monétaire dans le compte-rendu de sa réunion, soulignant qu'avec la promesse d'une réduction des factures d'énergie et le gel des taxes sur l'essence, le budget britannique pourraient encore calmer la hausse des prix.

L'institution s'attend dans le même temps à ce que diverses mesures de ce budget poussent le PIB de 0,1 ou 0,2% les prochaines années. Certains observateurs pensent cependant que les hausses d'impôts annoncées pèseront sur l'activité.

La prudence affichée par le gouverneur de la BoE faisait remonter très légèrement la devise britannique qui vers 12H15 GMT (13H15 à Paris) prenait 0,02% par rapport au billet vert, à 1,3379 dollar pour une livre, et gagnait 0,25% face à la monnaie unique européenne, à 85,36 pence pour un euro.

La ministre des Finances Rachel Reeves a salué "une bonne nouvelle pour les familles avec un prêt immobilier et les entreprises ayant contracté un emprunt".

"Mais je sais qu'il reste encore beaucoup à faire", a-t-elle reconnu.

