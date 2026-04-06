Wall St s'accroche aux gains, les investisseurs évaluant les négociations et les menaces entre les États-Unis et l'Iran

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* Indices en hausse: Dow 0,03%, S&P 500 0,09%, Nasdaq 0,14%

* Les créations d'emplois en mars dépassent les attentes, le taux de chômage baisse

* Le PMI ISM non manufacturier décélère, les prix payés atteignent leur plus haut niveau en 3 ans et demi

* Soleno Therapeutics bondit suite à l'accord de rachat de Neurocrine pour 2,9 milliards de dollars

(Mise à jour en milieu d'après-midi) par Stephen Culp et Purvi Agarwal

Wall Street a légèrement progressé lundi, les investisseurs recherchant des signes de progrès vers un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, dans le contexte des menaces de plus en plus vives du président Donald Trump, si l'Iran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz.

L'Iran a rejeté la proposition américaine de cessez-le-feu immédiat , insistant plutôt sur une fin permanente de la guerre, selon l'Agence de presse de la République islamique (IRNA). Ce rejet fait suite aux ultimatums de plus en plus belliqueux de Trump , qui a promis de faire pleuvoir "l'enfer" sur l'Iran si le goulot d'étranglement crucial du détroit d'Ormuz restait fermé au trafic des pétroliers.

Les investisseurs ont été quelque peu rassurés par un rapport indiquant que les États-Unis, l'Iran et un groupe de médiateurs régionaux continuaient à discuter des conditions d'un éventuel cessez-le-feu.

Les trois principaux indices américains ont légèrement progressé, le S&P 500 et le Nasdaq étant en passe de connaître leur quatrième journée consécutive de hausse.

"Un jour comme aujourd'hui, les investisseurs ne font pas grand-chose", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez GLOBALT à Atlanta. "Nous ne savons pas où se trouve la vérité dans toutes les histoires, que ce soit du côté américain, du côté iranien ou du côté pakistanais."

Thomas Martin a déclaré que "Trump doit vraiment ouvrir le détroit d'Ormuz ... il en a fait toute une histoire" et a ajouté que les investisseurs "attendent tous sur des épingles et des aiguilles"

Laguerre américano-israéliennecontre l'Iran secoue les marchésdepuis un peu plus d'un mois. La flambée des prix du pétrole brut a alimenté les craintes d'inflation et les actions ont chuté. Même si le S&P était en passe de connaître sa quatrième séance consécutive de hausse, l'indice phare reste en baisse de 4 % depuis le début du conflit.

Les données économiques publiées lundi ont montré que le secteur américain des services s'est développé à un rythme plus lent que prévu en mars, alors même que l'emploi s'est contracté dans le secteur et que les prix payés, un indicateur de l'inflation, ont atteint leur niveau le plus élevé depuis octobre 2022.

Le très attendu rapport sur l'emploi de mars , publié le jour férié du Vendredi saint, a montré que l'économie américaine a créé 178 000 emplois le mois dernier, soit près du triple du consensus de 60 000, une surprise à la hausse atténuée par une révision des pertes d'emplois de février, qui sont passées de 92 000 à 133 000.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 15,40 points, soit 0,03%, à 46.519,35, le S&P 500 .SPX a gagné 5,96 points, soit 0,09%, à 6.588,65 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 31,57 points, soit 0,14%, à 21.910,75.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les services de communication .SPLRCL ont enregistré les gains les plus importants en pourcentage, tandis que les matériaux .SPLRCM ont été les plus à la traîne.

Les valeurs du voyage/loisir .SPCOMHOTL et de l'aérospatiale et de la défense .SPCOMAED ont été les plus performantes.

Le volume des transactions devrait être faible lundi, de nombreux marchés en Europe et en Asie étant fermés pour cause de jours fériés. Les actions de Soleno Therapeutics SLNO.O ont bondi de 32,4 % après que Neurocrine Biosciences NBIX.O a accepté d'acquérir le fabricant de médicaments contre les maladies rares pour 2,9 milliards de dollars en espèces.

La hausse des prix du bitcoin BTC= a permis aux actions cotées aux États-Unis des sociétés liées aux crypto-monnaies Coinbase COIN.O et Strategy MSTR.O de progresser respectivement de 1,8 % et 3,9 %.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,47 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 68 nouveaux plus hauts et 41 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 787 titres ont progressé et 1 843 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,51 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 7 nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 50 nouveaux records et 56 nouveaux plus bas.