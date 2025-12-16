Wall St recule en raison des pertes subies par les valeurs du secteur de la santé et de l'attention portée aux données économiques "faussées"

Le secteur de la santé est en baisse; les prévisions de Pfizer sont décevantes

La croissance de l'emploi aux États-Unis a rebondi en novembre; le taux de chômage s'établit à 4,6%

B. Riley bondit après avoir annoncé un bénéfice au T2 contre une perte à l'année précédente

Indices en baisse: Dow 0,48%, S&P 500 0,48%, Nasdaq 0,28%

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mardi, entraînés par des pertes dans les secteurs de la santé et de l'énergie, alors que les investisseurs analysent une série de données économiques pour évaluer les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale pour l'année prochaine.

Un rapport du Département du travail a montré que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 64 000 en novembre, après une baisse en octobre en raison de la réduction des dépenses publiques.

Mais le taux de chômage a augmenté à 4,6 % en novembre sur fond d'incertitude économique découlant de la politique commerciale agressive du président Donald Trump.

Bien que le rapport ait offert un aperçu de la façon dont le marché du travail s'est comporté au troisième trimestre, les analystes ont souligné la probabilité que les chiffres soient faussés par la lenteur de la collecte des données en raison de la récente fermeture du gouvernement.

"(Le président de la Fed, Jerome) Powell, devrait considérer les chiffres de l'emploi d'aujourd'hui avec un certain degré de scepticisme", a déclaré Seema Shah, stratège mondial en chef chez Principal Global Investors, dans une note.

"La hausse plus importante que prévu du taux de chômage suscitera toujours une certaine inquiétude au sein de la Fed."

Les décideurs politiques ont largement reconnu les signes d'affaiblissement du marché de l'emploi lorsque la banque centrale a abaissé les taux la semaine dernière. Après les données de mardi, les investisseurs prévoient des réductions de taux d'intérêt d'au moins 58 points de base l'année prochaine, soit plus du double des 25 points de base annoncés par la Fed la semaine dernière.

À 11:34 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 230,50 points, ou 0,48%, à 48 186,06. Le S&P 500 .SPX a perdu 32,90 points, soit 0,48%, à 6 783,61, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 63,66 points, soit 0,28%, à 22 993,76.

Les 11 secteurs du S&P ont tous affiché des baisses, avec en tête une perte de 2,7% pour le secteur de l'énergie .SPNY suite à la chute des prix du brut. Les transporteurs tels que United Airlines UAL.O et Southwest LUV.N ont cependant gagné environ 3% chacun.

Le secteur de la santé .SPXHC a chuté de 1,4 %, Pfizer

PFE.N ayant perdu 4,7 % après que le fabricant de médicaments ait prévu une année 2026 difficile en raison de la baisse des ventes des produits COVID-19 et de la compression des marges.

Le S&P 500 et le Nasdaq sont restés proches de leurs plus bas niveaux en trois semaines, l'incertitude persistante concernant les réductions de taux et les inquiétudes concernant les valorisations élevées des entreprises technologiques continuant à peser sur le sentiment du marché.

Les investisseurs ont également évalué d'autres rapports de données qui ont suggéré un refroidissement de l'économie mardi. Une enquête a montré que la croissance de l'activité commerciale américaine a atteint son plus bas niveau depuis six mois en décembre, tandis que les ventes au détail sont restées inchangées en octobre.

Pendant ce temps, le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett , l'un des principaux candidats de Donald Trump pour le poste de président de la Fed, a déclaré que l'indépendance de la banque centrale était importante, à un moment où les inquiétudes persistent sur le fait qu'il pourrait être trop proche du président.

Parmi les autres valeurs, B. Riley RILY.O a bondi de 39% après que la banque d'investissement a déclaré un bénéfice pour le deuxième trimestre, par rapport à une perte de l'année précédente, dans une déclaration trimestrielle tardive.

Humana HUM.N a perdu 5,3 % après que l'assureur santé a annoncé des changements de direction.

Par ailleurs, un rapport de Reuters indique que Nasdaq NDAQ.O a déposé des documents auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour mettre en place un système de transactions des actions 24 heures sur 24, plusieurs mois après que le New York Stock Exchange et le Cboe Global Markets ont annoncé des plans similaires.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans une proportion de 1,75 contre 1 sur le NYSE et de 1,28 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux records sur 52 semaines et trois nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 64 nouveaux records et 155 nouveaux records à la baisse.