Wall St recule alors que les résultats des grandes banques sont annoncés

Les indices des moyennes et petites capitalisations surperforment le S&P 500 jusqu'à présent en 2026

Les discours de la Fed pourraient fournir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt

Indices en baisse: Dow 0,17%, S&P 500 0,43%, Nasdaq 0,68%

par Medha Singh et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont chuté pour la deuxième journée consécutive, les investisseurs analysant les résultats de Bank of America et de Citigroup, tandis que les données sur les ventes au détail et les prix à la production n'ont guère ébranlé les attentes de réductions des taux d'intérêt plus tard dans l'année.

Les actions de Bank of America BAC.N ont chuté de 3,5 % même si la banque a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels, tandis que Wells Fargo WFC.N a chuté de 4,4 % après avoir manqué les attentes de revenus du quatrième trimestre. Citigroup C.N a glissé de 0,5 % malgré la hausse de son chiffre d'affaires.

Ceci fait suite à l'avertissement des dirigeants de JPMorgan

JPM.N selon lequel un plafond proposé pour les taux d'intérêt des cartes de crédit pourrait peser sur les consommateurs et réduire la rentabilité de l'ensemble du secteur financier.

La faiblesse des actions bancaires .SPXBK survient après un bond de 25 % au cours des 12 derniers mois. Le secteur a baissé de 0,4 % sur la journée.

"Les banques ont connu un très bon début d'année et les marchés prennent un peu de temps pour digérer les résultats", a déclaré Jake Johnston, directeur adjoint des investissements chez Advisors Asset Management.

"Nous constatons de légers écarts par rapport aux estimations, mais ces titres ont connu une forte hausse avant la publication de ces rapports et il n'est pas inhabituel de constater un léger recul."

Les analystes prévoient que les entreprises du S&P 500 enregistreront une croissance moyenne de leurs bénéfices de 8,8 % en glissement annuel au quatrième trimestre, ce qui portera l'expansion des bénéfices à 13,2 % pour l'ensemble de l'année 2025, selon les données de l'IBES LSEG.

À 9:34 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 83,68 points, soit 0,17%, à 49 108,31, le S&P 500 .SPX a perdu 30,26 points, soit 0,43%, à 6 933,48 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 158,76 points, soit 0,68%, à 23 548,45.

Les décisions de la Cour suprême des États-Unis sont attendues mercredi à 10 heures ET (1500 GMT), avec des différends majeurs en suspens tels que la légalité des tarifs douaniens mondiaux du président Donald Trump.

DONNÉES ÉCONOMIQUES À SUIVRE

Les prix à la production aux États-Unis ont correspondu aux prévisions en novembre, mais les ventes au détail ont dépassé les attentes, après que les données du jour précédent ont montré que les prix à la consommation de décembre ont augmenté comme prévu.

Pour l'instant, les taux d'intérêt devraient rester stables au cours du premier semestre, y compris lors de la réunion de janvier de la Fed, tant que l'inflation et la croissance resteront au rendez-vous. Toutefois, selon les données de LSEG, les opérateurs tablent toujours sur au moins deux baisses avant la fin de l'année.

Des remarques de John Williams, Anna Paulson et Stephen Miran, membres votants de la Fed, étaient également attendues au cours de la journée.

Le rallye record du marché boursier montre également des signes précoces de généralisation cette année, avec les moyennes capitalisations du S&P 400 .IDX et les petites capitalisations du S&P 600 .SPCY surperformant les grandes capitalisations du S&P 500 .SPX depuis le début de l'année.

L'indice de l'énergie .SPNY a poursuivi son ascension pour la deuxième journée consécutive, en hausse de près de 1%, en raison des inquiétudes persistantes concernant l'interruption de l'approvisionnement en Iran, tandis que le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a reculé de 1%.

Netflix NFLX.O a progressé de 0,5% après qu'une source a déclaré à Reuters que le géant de la diffusion en continu préparait une offre d'achat en numéraire pour les studios et les actifs de diffusion en continu de Warner Bros Discovery WBD.O .

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,17 contre 1 sur le NYSE, tandis que les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,18 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux sommets sur 52 semaines et trois nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 28 nouveaux sommets et 29 nouveaux creux.