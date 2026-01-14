Boeing transige au civil avec un proche de disparus du crash d'un 737 MAX 8 en 2019

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le constructeur aéronautique américain Boeing a conclu un accord amiable avec un ressortissant canadien qui le poursuivait après avoir perdu plusieurs proches dans le crash d'un 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines en 2019, a annoncé mercredi l'avocat du plaignant.

L'entente a été finalisée in extremis mardi soir, à la veille du début effectif du procès, devant un tribunal fédéral civil de Chicago (Illinois).

"Les montants restent confidentiels", a indiqué dans un communiqué le cabinet Clifford Law Firm.

"Boeing a accepté la pleine responsabilité pour la perte insensée et évitable de ces vies innocentes", a déclaré Robert Clifford, avocat principal du plaignant.

Faute d'accord de dernière minute, le procès avait débuté lundi matin avec notamment la composition du jury populaire - huit membres -, qui s'est poursuivie toute la journée de mardi. Les propos liminaires des avocats étaient prévus mercredi.

L'accord conclu mardi soir met un terme au procès, qui devait examiner la plainte déposée par Manant Vaidya, dont la soeur Kosha et les parents Pannagesh et Hansini Vaidya ont été tués le 10 mars 2019 dans l'accident qui a fait 157 morts.

Manant Vaidya a également perdu dans l'accident son beau-frère Prerit Kumar Dixit - époux de Kosha - ainsi que ses nièces adolescentes Anushka et Ashka Dixit. Ces trois décès ont fait l'objet d'une plainte distincte, déjà réglée par un premier accord hors tribunal le 18 juillet 2025.

Boeing a admis dès 2019 qu'un logiciel antidécrochage avait contribué à l'accident d'Ethiopian Airlines, ainsi qu'à celui d'un 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne Lion Air le 29 octobre 2018. Ces deux accidents ont fait 346 morts au total.

"Nous avons pris l'engagement dès le début d'indemniser de façon complète et équitable les familles et en avons accepté la responsabilité juridique", a répété mercredi matin l'avionneur américain, en assurant continuer "d'oeuvrer pour trouver une issue équitable aux plaintes des proches".

Des proches de 155 victimes ont déposé plainte au civil contre Boeing concernant l'accident d'Ethiopian entre avril 2019 et mars 2021 pour mort injustifiée et négligence, entre autres.

Après l'accord de mardi, des plaintes d'ayants droit de quatre victimes restent encore ouvertes. Le prochain procès est fixé au 4 mai, le suivant au 3 août, sauf accords d'ici là.

Sur les dizaines de plaintes liées à l'accident de Lion Air et gérées par un autre juge fédéral de Chicago, une seule restait encore ouverte vendredi.

Le premier procès au civil contre l'avionneur en lien avec ces deux accidents a eu lieu en novembre devant le même tribunal de Chicago (Illinois), sous la supervision du juge Jorge Alonso qui est chargé de toutes les plaintes concernant le crash d'Ethiopian Airlines.

Après sept jours d'audience et environ deux heures de délibérations, le jury a octroyé 28,45 millions de dollars d'indemnisation au veuf d'une victime.