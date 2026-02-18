Wall St progresse, les valeurs technologiques rebondissent ; le procès-verbal de la Fed est attendu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en hausse: Dow 0,26%, S&P 500 0,24%, Nasdaq 0,24%

*

Nvidia gagne du terrain, vendra des puces à Meta dans le cadre d'un accord pluriannuel

*

Palo Alto Networks chute après l'abaissement de ses prévisions de bénéfices annuels

*

Le procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed est attendu à 14h00 ET

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Shashwat Chauhan et Twesha Dikshit

Les indices boursiers américains ont légèrement progressé mercredi, les valeurs technologiques prolongeant leurs gains après leur récente faiblesse, tandis que les investisseurs attendaient le procès-verbal de la dernière réunion de la banque centrale pour avoir une idée de la trajectoire des taux d'intérêt.

Wall Street a été secouée ce mois-ci par des craintes que l'amélioration rapide des outils d'intelligence artificielle puisse perturber les modèles d'entreprise, ce qui a entraîné des baisses dans des secteurs allant des logiciels aux transports routiers.

Les valeurs technologiques liées à l'IA et les mégacapitalisations ont également perdu du terrain, les investisseurs exigeant des preuves plus solides que les investissements importants dans la technologie stimulent de manière tangible les revenus et les bénéfices.

"Nous n'avons pas vraiment observé de forte baisse, juste beaucoup de volatilité quotidienne, ce qui implique que le marché est plutôt à la croisée des chemins et attend une sorte de catalyseur haussier ou baissier pour le pousser... (le) dans une nouvelle direction", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements de CFRA.

La plupart des mégacapitalisations et des valeurs de croissance ont augmenté ce jour-là, Nvidia NVDA.O gagnant 1,5 % après que la société a déclaré avoir signé un accord pluriannuel pour vendre à Meta Platforms META.O des millions de ses puces d'intelligence artificielle actuelles et futures.

D'autres mégacaps ont également progressé. Amazon.com

AMZN.O a augmenté de 1,6 %, tandis qu'Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O ont progressé.

Les indices S&P 500 des matériaux .SPLRCM et de l'énergie

.SPNY ont ajouté 0,6% et 1,1%, respectivement, rebondissant après les pertes de la session précédente.

En revanche, les actions du secteur de la santé .SPXHC et les biens de consommation de base .SPLRCS ont limité les gains, le géant de la distribution Walmart WMT.O ayant perdu 1,3% avant la publication de ses résultats jeudi.

Le procès-verbal de la réunion de janvier de la Réserve fédérale américaine , où elle a maintenu son principal taux d'intérêt, est attendu à 14 heures (heure de l'Est).

Les traders évaluent à environ 63% les chances d'une réduction des taux d'au moins 25 points de base lors de la réunion de juin de la Fed, la première avec des chances supérieures à 50%, selon l'outil FedWatch de la CME.

Le rapport sur les dépenses de consommation personnelle - la jauge d'inflation préférée de la Fed - sera au centre de l'attentionplus tard cette semaine et devrait fournir des indications sur l'inflation et la façon dont elle pourrait avoir un impact sur les coûts d'emprunt.

A 09:40 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 127,97 points, ou 0,26%, à 49 661,16, le S&P 500

.SPX a ajouté 16,43 points, ou 0,24%, à 6 859,65, et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 54,94 points, ou 0,24%, à 22 633,32.

En ce qui concerne les résultats, les actions d'Analog Devices ADI.O ont augmenté de 3,8 % après que le fabricant de puces ait annoncé des résultats pour le deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street.

Global Payments GPN.N a gagné 10,7% après que la société ait prévu un bénéfice annuel ajusté supérieur aux attentes.

Moderna MRNA.O a grimpé de 5,7 % après que la Food and Drug Administration américaine a accepté d' examiner son vaccin contre la grippe, annulant ainsi une décision antérieure de rejet de la demande .

Palo Alto Networks PANW.O a chuté de 9,3 % après que l'entreprise de cybersécurité a réduit ses prévisions de bénéfices annuels,tandis que Cadence Design Systems CDNS.O a augmenté de 6,5 % après que le fournisseur de logiciels de conception de puces a battu les estimations de revenus du quatrième trimestre.

Le fabricant de disques durs Western Digital WDC.O prévoit de lever 3,17 milliards de dollars en vendant une partie de sa participation dans son ancienne unité Sandisk SNDK.O par le biais d'une vente secondaire d'actions, ce qui a entraîné une baisse de 1,6 % des actions de Sandisk.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans une proportion de 1,5 pour 1 sur le NYSE et de 1,23 pour 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux records sur 52 semaines et trois nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 33 nouveaux records et 47 nouveaux records à la baisse.