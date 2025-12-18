Wall St progresse alors que les marchés s'accommodent de l'apaisement de l'inflation, Micron mène le rallye technologique

Micron en hausse grâce à l'annonce d'une forte demande en matière d'IA

Trump Media en hausse suite à l'accord de fusion de 6 milliards de dollars avec TAE Technologies

Birkenstock déçoit les prévisions pour l'année fiscale

Indices en hausse: Dow 0,61%, S&P 500 0,92%, Nasdaq 1,29%

Les prix annuels à la consommation augmentent moins que prévu en novembre

(Mise à jour pour l'ouverture du marché) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street ont grimpé jeudi, la faiblesse de l'inflation entretenant les chances d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, tandis que les prévisions exceptionnelles du fabricant de puces Micron ont apaisé certaines inquiétudes concernant les valorisations du secteur technologique.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont moins augmenté que prévu au cours de l'année qui s'est terminée en novembre, tandis que le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail n'a pas publié les variations de l'IPC d'un mois sur l'autre après que la fermeture du gouvernement pendant 43 jours a empêché la collecte des données d'octobre .

"L'IPC de novembre a été beaucoup plus faible que prévu... cela soulèvera probablement des questions sur certains ajustements que les statisticiens ont dû faire étant donné l'absence des données d'octobre", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

"Dans l'ensemble, il s'agit d'un rapport positif, qui est assorti d'un astérisque."

Des inquiétudes subsistent quant à la possibilité que les données soient faussées, à l'instar du rapport officiel sur l'emploi qui a été publié en début de semaine. Un rapport sur les demandes d'allocations de chômage a montré que les nouvelles demandes ont diminué la semaine dernière, inversant la hausse de la semaine précédente et suggérant que les conditions du marché du travail sont restées stables en décembre.

Les contrats à terme sur le taux des fonds fédéraux ont pris en compte une probabilité légèrement accrue d'une baisse des taux en janvier, pariant sur un assouplissement d'environ 64 points de base en 2026, selon les données de LSEG.

L'indice Russell 2000 smallcap .RUT a bondi de 1,2%. Les sociétés à faible capitalisation sont particulièrement sensibles aux taux d'intérêt.

A 09:37 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 294,04 points, ou 0,61%, à 48 180,01, le S&P 500

.SPX a gagné 61,71 points, ou 0,92%, à 6 783,14 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 295,09 points, ou 1,29%, à 22 988,41.

Neuf des 11 secteurs du S&P étaient en hausse, avec la consommation discrétionnaire .SPLRCD et les services de communication .SPLRCL en hausse de plus de 1% chacun.

En tête des valeurs technologiques, Micron Technology

MU.O a progressé de15,5% après avoir annoncé un bénéfice trimestriel près de deux fois supérieur aux attentes des analystes, grâce à une forte demande liée à l'intelligence artificielle.

D'autres sociétés de mémoire, dont SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O , ont également bondi, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX a grimpé de 2,8 %.

Les valeurs technologiques ont regagné du terrain après les baisses de mercredi, lorsque l'incertitude sur les plans de financement d'Oracle ORCL.N pour un centre de données Stargate a envoyé le S&P 500 et le Nasdaq .IXIC à des plus bas de trois semaines.

Toutefois, le répit apporté par les résultats de Micron devrait être de courte durée, les traders cherchant à savoir comment les entreprises monétisent l'intelligence artificielle.

Parmi d'autres, Lululemon LULU.O a gagné 5,8 % suite à un rapport indiquant que l'investisseur activiste Elliott a acquis une participation de plus d'un milliard de dollars dans la société de vêtements de sport.

Birkenstock BIRK.N a perdu 3,7% après que les prévisions de bénéfices annuels du fabricant de chaussures ont manqué les estimations .

Trump Media & Technology DJT.O a bondi de 22,8 % après que la société et la société d'énergie de fusion TAE Technologies ont déclaré qu'elles avaient convenu de combiner dans une transaction entièrement en actions évaluée à plus de 6 milliards de dollars.

Les investisseurs surveilleront les entreprises du secteur du cannabis, car M. Trump devrait aborder l'assouplissement potentiel de la réglementation sur la marijuana jeudi. Le AdvisorShares Pure U.S. Cannabis ETF

MSOS.P était en hausse de 7,3 %.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,43 contre 1 sur le NYSE et de 4,09 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré deux nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 42 nouveaux sommets et 40 nouveaux planchers.