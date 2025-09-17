Wall St mitigé, les marchés attendant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt

Indices: Dow Jones en hausse de 0,65%, S&P 500 en baisse de 0,13%, Nasdaq en baisse de 0,51%

Workday en hausse après l'acquisition d'une participation de plus de 2 milliards de dollars par Elliott

La Chine aurait demandé aux entreprises technologiques de ne pas acheter les puces d'IA de Nvidia

Lyft saute sur la nouvelle d'un partenariat avec Waymo pour les taxis de Nashville

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés mercredi, avec l'indice de référence S&P 500 largement atténué avant une réduction largement anticipée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine plus tard dans la journée.

La banque centrale devrait réduire les coûts d'emprunt d'au moins 25 points de base à 14 heures (heure de l'Est), une décision anticipée par les investisseurs après qu'une série d'indicateurs économiques aient montré un affaiblissement du marché du travail.

Le discours du président Jerome Powell et les projections "dot plot" seront examinés à la loupe pour évaluer les perspectives de politique monétaire. Les investisseurs prévoient environ 66 points d'assouplissement d'ici la fin de 2025, selon les données compilées par LSEG.

"Réduire les taux alors que l'inflation est toujours supérieure à leur objectif suggère qu'ils (la Fed) sont préoccupés par la santé de l'économie et le contexte de l'emploi", a déclaré Todd Basnight, directeur de la recherche sur les actions chez Aureus Asset Management.

"Mais, étant donné l'étroitesse du marché depuis le début de l'année, (la baisse des taux) permet peut-être d'élargir un peu plus les rendements du marché boursier."

Pendant ce temps, Nvidia NVDA.O a chuté de 3,1%, entraînant le Nasdaq, après un rapport selon lequel le régulateur chinois de l'Internet a ordonné aux plus grandes entreprises technologiques du pays d'arrêter d'acheter toutes les puces du leader de l'IA.

Un indice plus large des semi-conducteurs .SOX était sur le point de mettre fin à une série de neuf séances de gains, la plus longue depuis septembre 2017.

Les secteurs défensifs tels que les biens de consommation de base .SPLRCS et les valeurs de la santé .SPXHC ont grimpé de 1,2% et 0,6%, respectivement, et les gains plus larges ont limité les baisses axées sur la technologie sur le S&P 500.

Le secteur financier .SPSY a rebondi après les pertes subies mardi et a progressé de 1%. American Express AXP.N a progressé de 2,7 % pour atteindre un niveau record et a été l'un des principaux gagnants du Dow Jones.

A 11:50 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 297,03 points, ou 0,65%, à 46 054,28, le S&P 500

.SPX a perdu 8,29 points, ou 0,13%, à 6 598,24, et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 114,23 points, ou 0,51%, à 22 219,73.

La réunion de la Fed sera un test pour le récent rallye de Wall Street, soutenu par les attentes de réduction des taux et l'enthousiasme ravivé autour du commerce lié aux actions de l'IA.Les investisseurs s'attendent à ce qu'une reprise des réductions de taux de la Fed élargisse la reprise .

Les inquiétudes concernant l'indépendance de la banque centrale semblent s'être quelque peu apaisées, le conseiller économique Stephen Miran ayant prêté serment en tant que gouverneur de la Fed mardi et une cour d'appel ayant rejeté la tentative du président américain Donald Trump de limoger le gouverneur Lisa Cook.

Les trois principaux indices ont progressé jusqu'à présent en septembre, jugé historiquement mauvais pour les actions américaines.Le S&P 500 a perdu 1,5% en moyenne au cours de ce mois depuis 2000, montrent les données compilées par LSEG.

New Fortress Energy NFE.O a grimpé de26,5% après que la société ait conclu un accord pour fournir du gaz naturel liquéfié au gouvernement portoricain.

Workday WDAY.O a gagné 8%, en tête de l'indice de référence après que l'investisseur activiste Elliott Management a déclaré mardi qu'il avait constitué une participation de plus de 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de ressources humaines.

Lyft LYFT.O a bondi de 13,8 % après avoir appris que Waymo d'Alphabet GOOGL.O lancerait des courses de taxis autonomes à Nashville l'année prochaine en collaboration

avec la société de covoiturage. Son rival Uber UBER.N a chuté de 5 %, se retrouvant en queue de peloton du S&P 500.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,22 contre 1 sur le NYSE et de 1,73 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 75 nouveaux sommets et 26 nouveaux creux.