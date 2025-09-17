Taux de la Fed : suivez en direct la conférence de presse de Jerome Powell

Alors que la Fed devrait annoncer une baisse de ses taux directeurs de 25 points de base, pour les ramener dans la fourchette de 4% à 4,25%, tous les regards se tournent vers le discours que Jerome Powell pourrait tenir dans les prochaines heures.

Le président de la Fed devrait adopter un ton mesuré, évitant tout engagement explicite sur le calendrier des prochaines baisses de taux. Il pourrait néanmoins esquisser les contours d'une politique monétaire plus accommodante, en soulignant les signaux de ralentissement sur le marché du travail et une inflation en voie de normalisation. Un tel discours, s'il se confirmait, serait interprété comme un pivot attendu depuis le début de l'année par les marchés financiers.

Mais attention : Powell pourrait aussi insister sur la prudence, rappelant que toute détente monétaire dépendra de l'évolution des données économiques. Dans ce cas, les investisseurs devront revoir leurs anticipations, notamment ceux qui parient sur un taux terminal à 3 % d'ici mi-2026.