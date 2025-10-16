Wall St mitigé ; les fabricants de puces augmentent après les résultats de TSMC qui soutiennent l'optimisme en matière d'IA

Indices: Dow en baisse de 0,14%, S&P 500 en baisse de 0,1%, Nasdaq en hausse de 0,07%

Salesforce en hausse après de fortes prévisions de chiffre d'affaires

(Mise à jour avec les prix de la mi-journée) par Sukriti Gupta et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés jeudi, les sociétés financières ayant reculé tandis que les valeurs des semi-conducteurs ont poursuivi leur reprise à la suite d'une solide mise à jour trimestrielle de TSMC qui a renforcé l'optimisme des investisseurs à l'égard de l'intelligence artificielle.

TSMC 2330.TW a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année sur la base de perspectives optimistes pour les dépenses en intelligence artificielle. Les actions cotées aux États-Unis du plus grand producteur mondial de puces avancées TSM.N ont chuté de 1,6 % après avoir augmenté deplus de 2 %avant l'ouverture du marché.

Les actions de certains grands fabricants de puces américains ont également progressé, s'appuyant sur les gains enregistrés mercredi lorsque les solides résultats trimestriels d'ASML ASML.AS et un accord de 40 milliards de dollars sur les centres de données par BlackRock et un groupe soutenu par Nvidia ont alimenté l'optimisme autour de l'intelligence artificielle.

Nvidia NVDA.O a augmenté de 1%, Micron Technology MU.O a progressé de 5,6% et Broadcom AVGO.O a gagné 1,1%. Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a progressé de 0,4%.

Salesforce CRM.N a progressé de 4,1% après avoir prévu un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards de dollars pour 2030, supérieur aux estimations de Wall Street.

"Le Nasdaq a connu une journée plutôt bonne, tirée à la hausse par les semi-conducteurs et les logiciels", a déclaré Zachary Hill, responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Il y a eu des inquiétudes concernant le potentiel de l'IA à automatiser les fonctions logicielles et je pense que le marché dissipe certaines de ces inquiétudes aujourd'hui".

L'élan donné par l'IA et l'optimisme suscité par les réductions des taux d'intérêt américains ont aidé les marchés au cours des derniers mois.

Les solides bénéfices des grandes banques américaines ont également retenu l'attention cette semaine, offrant de nouveaux signes de résilience économique à un moment où les rapports macroéconomiques officiels restent retardés en raison de la fermeture du gouvernement .

À 11:58 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 63,60 points, soit 0,14%, à 46 189,71, le S&P 500 .SPX a perdu 6,93 points, soit 0,10%, à 6 664,13 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 16,33 points, soit 0,07%, à 22 686,41.

L'indice S&P 500 des valeurs financières .SPSY a reculé de 1,3%. L'indice S&P 500 des assurances .SPXIN a chuté de 3,3% pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de deux mois. Les assureurs Travelers TRV.N et Marsh & Mclennan MMC.N ont publié leurs résultats trimestriels et ont chuté respectivement de 3 % et 6,3 %.

Pendant ce temps, les investisseurs attendaient des développements sur le front du commerce entre les États-Unis et la Chine après que les tensions ont refait surface vendredi au sujet des restrictions à l'exportation de terres rares par la Chine.

Jeudi, la Chine a accusé les États-Unis d'attiser la panique au sujet de ses contrôles sur les terres rares et arejeté l' appel de la Maison Blanche à réduire les restrictions.

Mercredi, de hauts responsables américains avaient qualifié les contrôles de menace pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, tout en soulignant que Washington ne voulait pas envenimer le conflit.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a toutefois souligné mercredi que Trump était prêt à rencontrer son homologue chinois en Corée du Sud à la fin du mois.

Les données ont montré que l'indice des affaires de la Fed de Philadelphie pour le mois d'octobre a baissé de 12,8 points, contre une hausse de 8,5 points estimée par les économistes interrogés par Reuters.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré qu'il était favorable à une nouvelle baisse des taux d'intérêt en octobre, en raison de résultats mitigés sur l'état du marché de l'emploi.

Parmi les autres mouvements, Hewlett Packard Enterprise

HPE.N a chuté de 10,5% après avoir prévu un bénéfice annuel et un revenu inférieurs aux attentes de Wall Street.

Les actions de J.B. Hunt JBHT.O ont bondi de 19,3 % après avoir enregistré un bénéfice plus élevé au troisième trimestre.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,04 contre 1 sur le NYSE et de 1,43 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 29 nouveaux sommets sur 52 semaines etneuf nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 103 nouveaux sommets et 56 nouveaux creux.