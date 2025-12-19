Wall St grimpe grâce à la technologie, Nike dégringole à cause d'un échec en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nike: baisse des marges brutes au deuxième trimestre

Oracle en hausse: ByteDance conclut un accord sur l'application TikTok US

Indices en hausse: S&P 0,55%, Nasdaq 0,69%, Dow 0,54%

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi, les valeurs technologiques prolongeant leur rebond après une chute en début de semaine, tandis que Nike a chuté après que de faibles ventes en Chine ont pesé sur ses résultats trimestriels.

Les actions de Nike NKE.N ont chuté de 10,2 % après que le géant des vêtements de sport a fait état d'une baisse de ses marges brutes pour le deuxième trimestre consécutif, en raison de la faiblesse des ventes en Chine et des efforts déployés pour redéfinir sa gamme de produits.

A 09:35 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 258,52 points, ou 0,54%, à 48 210,37. Le S&P 500

.SPX a gagné 36,97 points, soit 0,55%, à 6 811,73, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 158,82 points, soit 0,69%, à 23 165,18.

Les géants de la technologie ont progressé jeudi après que le fabricant de puces Micron Technology MU.O ait fait part de ses bonnes prévisions , ce qui a ravivé l'optimisme autour des actions liées à l'intelligence artificielle, qui avaient récemment été mises sous pression en raison de valorisations élevées et de problèmes de financement.

Six des 11 secteurs du S&P ont progressé vendredi, les technologies de l'information .SPLRCT étant en tête avec une hausse de 1,2 %. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 2 %.

Cette semaine, les investisseurs ont également été réconfortés par la hausse des prix à la consommation aux États-Unis, moins importante que prévu en novembre, mais certains analystes ont souligné que les données pourraient être faussées en raison de la fermeture du gouvernement pendant 43 jours, qui a empêché la collecte des données d'octobre.

Les traders ont continué à parier sur au moins deux réductions de 25 points de base des taux d'intérêt l'année prochaine de la part de la Réserve fédérale, selon les données de LSEG, tout en attribuant une chance de 24 % à la première réduction dès janvier.

"Même si le tableau de l'inflation peut s'améliorer, nous nous attendons toujours à ce que la Fed reste en pause au premier semestre 2026 dans un effort pour souligner son indépendance, car elle subit des pressions politiques pour réduire les taux d'intérêt", a déclaré Alexander Guiliano, directeur des investissements chez Resonate Wealth Partners.

La lecture finale de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs en décembre s'est établie à 52,9 contre une estimation préliminaire de 53,3.

Les analystes ont mis en garde contre une volatilité accrue vendredi en raison de la "triple sorcellerie", c'est-à-dire l'expiration trimestrielle et simultanée des options sur actions, des contrats à terme sur indices boursiers et des contrats d'options sur indices boursiers.

À l'approche des derniers jours de l'année, la perspective d'un "rallye du Père Noël" serait également dans le collimateur des investisseurs. Depuis 1950, ce rallye a permis au S&P 500 d'augmenter en moyenne de 1,3 % au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers jours de janvier, selon le Stock Trader's Almanac.

Oracle ORCL.N a bondi de 5,3 % après que le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a signé des accords contraignants pour céder le contrôle des opérations américaines de l'application de vidéos courtes à un groupe d'investisseurs, y compris le géant de l'informatique dématérialisée.

La société de livraison de colis FedEx FDX.N a chuté de 3,5 % après que le directeur financier John Dietrich a déclaré que les bénéfices du trimestre en cours seraient inférieurs à ceux du deuxième trimestre.

Lamb Weston LW.N a chuté de 19% après que le fournisseur de frites surgelées ait maintenu ses prévisions de ventes annuelles dans un contexte d'incertitude économique croissante.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,17 contre 1 sur le NYSE et de 1,79 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré deux nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 24 nouveaux records et 46 nouveaux plus bas.