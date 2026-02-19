Wall St glisse sur des pertes dans les secteurs financier et technologique

Indices en baisse: Dow 0,48%, S&P 500 0,28%, Nasdaq 0,18%

Les actions d'EPAM chutent en raison de prévisions trimestrielles prudentes

Deere bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale en cours

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis baissent plus que prévu

(Mise à jour avec les niveaux de transactions de l'après-midi) par Twesha Dikshit et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street ont chuté jeudi, les valeurs financières glissant dans le sillage d'un vaste mouvement de repli des sociétés de capital-investissement et de la faiblesse de certaines valeurs technologiques, bien que des gains liés aux bénéfices dans les valeurs industrielles aient contribué à limiter les pertes.

Les sociétés de capital-investissement ont chuté après la décision de Blue Owl Capital OWL.N de vendre 1,4 milliard de dollars d'actifs et de geler les rachats dans l'un de ses fonds afin de gérer la dette et de rembourser le capital.

Apollo Global Management APO.N , Ares ARES.N , KKR & Co

KKR.N et Carlyle Group CG.O ont fortement chuté, tandis que Blue Owl a perdu 9 %.

Les actions de Walmart ont également baissé légèrement après que le nouveau directeur général, John Furner, a entamé son mandat avec des prévisions prudentes pour l'exercice 2027 ainsi qu'un plan de rachat de 30 milliards de dollars.

Cependant, les gains de plus de 12 % de Deere & Co DE.N après que le fabricant de machines agricoles ait relevé ses prévisions de bénéfices annuels et battu les estimations de résultats du premier trimestre, ont permis de limiter les pertes.

Les grandes capitalisations et les valeurs de croissance ont été mitigées, bien que les valeurs des puces aient été sous pression avec l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index

.SOX en baisse de 0,7 %.

Les valeurs technologiques plus larges liées à l'IA et les mégacapitalisations sont confrontées à des turbulences en raison des inquiétudes liées aux valorisations élevées et du peu de preuves que les investissements importants dans l'IA entraînent une croissance des revenus et des bénéfices.

Des secteurs allant des logiciels aux transports routiers ont également été touchés par les craintes que l'amélioration rapide des outils d'IA ne perturbe leurs modèles d'entreprise.

"Tout d'un coup, les marchés () ont découvert que l'IA allait avoir un impact important sur la façon dont les entreprises sont gérées... c'est tout simplement une réaction excessive", a déclaré Max Wasserman, fondateur et gestionnaire de portefeuille principal chez Miramar Capital.

À 11:41 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 236,36 points, soit 0,48%, à 49 426,30, le S&P 500 .SPX a perdu 19,45 points, soit 0,28%, à 6 861,86 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 41,72 points, soit 0,18%, à 22 711,92.

Dans les mouvements liés aux résultats, le géant de la publicité Omnicom OMC.N a bondi de 13,1% après que la société ait battu les estimations des analystes pour les revenus du quatrième trimestre, tandis que Carvana CVNA.O a chuté de 8,2% après que le distributeur de voitures d'occasion en ligne ait manqué les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre.

Le fournisseur de logiciels EPAM Systems EPAM.N a plongé de 21,5 %, ses perspectives prudentes pour le premier trimestre ayant déçu les investisseurs.

L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY était en hausse de 0,9%, les prix du pétrole brut ayant augmenté en raison des craintes croissantes d'un conflit militaire entre les États-Unis et l'Iran.

CE QUE PENSE LA FED

Entre-temps, les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, publiées mercredi, ont montré que les décideurs politiques restaient divisés sur la trajectoire de la politique plus tard cette année.

Selon l'outil FedWatch de la CME, les traders estiment actuellement que la Fed devrait prendre sa prochaine décision en juin, avec environ 60 % de chances de réduire les taux d'au moins 25 points de base.

Au moins quatre responsables de banques centrales devraient s'exprimer au cours de la journée.

Les investisseurs évaluent les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage de jeudi, qui indiquent une stabilisation du marché du travail , et examineront de près le rapport sur les dépenses de consommation personnelle - la jauge d'inflation préférée de la Fed - qui doit être publié vendredi, pour obtenir des indications sur les perspectives de la Fed en matière de taux d'intérêt.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,55 contre 1 sur le NYSE et de 1,44 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 23 nouveaux sommets sur 52 semaines et six nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 42 nouveaux sommets et 101 nouveaux creux.