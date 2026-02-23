Wall St glisse sur des pertes dans le secteur des logiciels et de la finance sur fond d'angoisse des tarifs douaniers mondiaux

*

Indices en baisse: Dow 1,50 %, S&P 500 1,05 %, Nasdaq 1,20 %

*

Eli Lilly en hausse alors que le médicament de Novo Nordisk est moins performant dans les essais

*

Domino's en hausse après que les ventes de magasins comparables au 4ème trimestre aient dépassé les estimations

(Mise à jour avec les niveaux de transactions de l'après-midi) par Shashwat Chauhan et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont chuté lundi, menés par des baisses dans les secteurs des logiciels et de la finance, alors que l'incertitude autour des tarifs douaniens s'est intensifiée après que le président Donald Trump ait annoncé de nouveaux prélèvements suite à une décision de la Cour suprême la semaine dernière.

Dans un arrêt rendu vendredi , la Cour suprême a annulé la plupart des droits de douane imposés par M. Trump l'année dernière, estimant que la loi d'urgence sur laquelle il s'appuyait ne permettait pas de les imposer.

S'appuyant sur une autre loi , M. Trump a annoncé un prélèvement global de 10 %, puis de 15 %, qui pourrait durer cinq mois, le temps que l'administration trouve des solutions de rechange plus durables.

"La politique tarifaire peut être capricieuse et soumise aux caprices d'une seule personne, ce qui n'est pas bon pour le marché. Cela crée de l'incertitude et les marchés n'aiment pas l'incertitude", a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef du marché chez Interactive Brokers.

Les valeurs financières .SPSY ont le plus pesé sur les indices de référence, avec Citigroup C.N en baisse de 5,4%, tandis que JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N ont chuté de plus de 4% chacun.

Les entreprises du secteur des logiciels ont également été parmi les principaux perdants. L'indice S&P 500 Software and Services .SPLRCIS a baissé de 3,8 %, prolongeant sa chute de 23,5 % depuis le début de l'année, alors que les craintes de perturbations liées à l'intelligence artificielle touchent le secteur.

Les analystes ont également souligné un rapport de Citrini Research sur X.com qui met en évidence les risques liés à l'IA pour le secteur.

À 12:04 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 746,58 points, soit 1,50%, à 48 879,39, le S&P 500 .SPX a perdu 72,64 points, soit 1,05%, à 6 836,87, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 273,80 points, soit 1,20%, à 22 612,27.

La plupart des mégacapitalisations et des valeurs de croissance se sont également négociées à la baisse, bien que Nvidia NVDA.O ait inversé la tendance, en augmentant de 0,6 % avant la publication de ses résultats trimestriels prévue mercredi. Les investisseurs seront attentifs aux remarques de la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière, afin d'obtenir des informations sur l'espace de l'intelligence artificielle.

L'indice S&P 1500 des compagnies aériennes .SPCOMAIR a chuté de 3,8 %, tandis que l'indice S&P 500 des hôtels, restaurants et loisirs .SPLRCHRL a perdu 2,7 % à la suite d'un puissant blizzard qui a déversé plus d'un pied de neige sur certaines parties du nord-est des États-Unis, entraînant une quasi-paralysie des voyages dans la région.

L'indice des soins de santé .SPXHC a toutefois progressé de 1,1%, stimulé par un gain de 5,3% d'Eli Lilly LLY.N après que le médicament contre l'obésité de son rival Novo Nordisk

NOVOb.CO ait échoué face au sien lors d'un essai à Copenhague .

Les trois principaux indices américains devraient afficher des pertes pour le mois, car les valorisations élevées des actions et les craintes de perturbation de l'IA ont exercé une pression sur les secteurs technologiques et autres, les investisseurs se demandant si les dépenses massives en matière d'IA sont rentables.

Parmi les autres valeurs en hausse, Domino's Pizza DPZ.O a grimpé de 2,4 % après que la chaîne de restauration rapide a dépassé les estimations de Wall Street pour les ventes de magasins comparables au quatrième trimestre aux États-Unis.

PayPal PYPL.O a bondi de 5,9 % après que Bloomberg News a rapporté que la société de paiement suscitait un intérêt pour un rachat.

Ailleurs, le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller a déclaré qu'il était ouvert à maintenir les taux inchangés en mars si les données sur l'emploi de février montrent que le marché du travail s'est renforcé après un faible début de 2025.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,52 contre 1 sur le NYSE et de 2,65 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 38 nouveaux records sur 52 semaines et 16 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 59 nouveaux records et 208 nouveaux records à la baisse.