Wall St glisse après que l'enquête de la Fed de New York a alimenté les inquiétudes sur le marché de l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en baisse: Dow 0,35%, S&P 500 0,59%, Nasdaq 0,95%

*

La baisse des ventes de Constellation Brands au 2ème trimestre est moins importante que prévu

*

Tesla en baisse avant l'événement

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mardi après qu'un rapport de la Réserve fédérale de New York a mis en évidence l' anxiété latente sur le marché de l'emploi, interrompant un rallye qui avait poussé le S&P 500 et le Nasdaq à des records de clôture un jour plus tôt.

Après sept jours de fermeture du gouvernement américain qui ont entravé la publication de données clés, le rapport de septembre de la Fed de New York a montré que le niveau d'inflation attendu dans un an était de 3,4 %, contre 3,2 % en août.

Les économistes surveillent ces données secondaires car les changements dans la façon dont les ménages perçoivent l'inflation et l'emploi peuvent influencer leurs décisions en matière de dépenses, tandis que les investisseurs cherchent à évaluer de plus près les valorisations des actions.

À 11:51 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 163,36 points, ou 0,35%, à 46 531,61, le S&P 500 .SPX a perdu 39,63 points, ou 0,59%, à 6 700,65 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 217,03 points, ou 0,95%, à 22 723,03.

"Selon Torsten Slok, économiste en chef d'Apollo Global, le marché de l'emploi est au point mort.

Par ailleurs, le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a réitéré sa position dovish mardi, affirmant qu'il serait risqué de maintenir une politique monétaire restrictive .

Les traders s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion à la fin du mois, en raison d'une série de rapports de la semaine dernière suggérant un affaiblissement du marché de l'emploi.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a reculé de 0,9 %, Microsoft MSFT.O ayant perdu 1 %, tandis que Broadcom

AVGO.O , Oracle ORCL.N et Lam Research LRCX.O ont baissé respectivement de 2,4 %, 5,8 % et 4,2 %.

Les pertes subies par les valeurs technologiques ont également pesé sur le Nasdaq.

Jefferies a relevé la note d'AMD à "acheter" et de nombreux autres courtiers ont augmenté leur objectif de prix sur le titre, l'envoyant 2,9% plus haut un jour après que l'accord d'approvisionnement du fabricant de puces avec OpenAI a soutenu le rallye technologique.

Les valeurs financières .SPSY ont baissé de 0,17% sur le S&P 500, et les valeurs de consommation discrétionnaire

.SPLRCD ont perdu 1,4%. Tesla TSLA.O était en baisse de 3,7 % avant un événement où elle devrait dévoiler une version plus abordable de son SUV Model Y le plus vendu.

Certains analystes s'attendent à ce que la prochaine saison des résultats attire davantage l'attention, les prévisions et les commentaires des dirigeants étant susceptibles de peser plus lourd dans la formation des attentes.

Parmi les actions, le fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N a gagné 3,8% après avoir affiché une baisse moins importante que prévu des ventes du deuxième trimestre.

Les actions d'IBM IBM.N ont atteint un niveau record et étaient en hausse de 2,1 % après l'annonce d'un partenariat avec la société d'intelligence artificielle Anthropic.

Les actions cotées en bourse de Trilogy Metals TMQ.N ont grimpé de 216,7% après que la Maison Blanche a déclaré qu'elle acquerrait une participation de 10% dans la société.

AppLovin APP.O a bondi de 6,9 %, récupérant près de la moitié de ses pertes de la séance précédente, et a pris la tête du S&P 500 après que les courtiers Citi Research et Oppenheimer ont apaisé les inquiétudes suscitées par le rapport d'enquête de la SEC.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,86 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 279 nouveaux plus hauts et 50 nouveaux plus bas sur le NYSE et un ratio de 2,18 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 35 nouveaux plus hauts et 7 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 105 nouveaux plus hauts et 47 nouveaux plus bas.