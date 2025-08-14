Wall St glisse alors que les paris sur une baisse des taux d'intérêt s'estompent en raison des données sur l'inflation des producteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en baisse: Dow 0,36%, S&P 500 0,16%, Nasdaq 0,12%

L'inflation des producteurs augmente plus que prévu en juillet

Les marchés réduisent les attentes de réduction des taux de la Fed pour 2025

Deere, Tapestry sont affectés par les droits de douane américains

(Mise à jour des prix en fin de matinée) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les principaux indices de Wall Street ont reculé jeudi, après qu'un rapport sur les prix à la production plus élevé que prévu ait atténué les attentes des investisseurs quant à une éventuelle réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

Un rapport du département du travail s'est montré les prix à la production ont connu leur plus forte augmentation en trois ans en juillet, en raison d'une hausse des coûts des biens et des services, ce qui suggère qu'une reprise généralisée de l'inflation est imminente.

Les opérateurs ont réduit leurs attentes de réduction des taux de la Fed pour le reste de l'année à environ 56,7 points de base, selon les données compilées par LSEG, contre environ 63 points de base avant lerapport.

Toutefois, ils continuent de tabler sur une réduction d'un quart de point de pourcentage en septembre.

"L'implication est que la Fed va offrir une réduction de 25 points de base en septembre. Mais il s'agira d'une réduction de type " hawkish ". Il est encore trop tôt pour que la Fed souhaite guider le marché vers un cycle d'assouplissement prolongé", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie Group.

"La prochaine étape importante sera l'indice des prix des dépenses qui sera publié plus tard dans le mois. S'il y a des signaux indiquant qu'il y a de l'inflation dans les services, le marché le prendra mal"

Un rapport séparé a montré jeudi que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a baissé la semaine dernière.

A 11:55 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 163,83 points, soit 0,36%, à 44 758,44, le S&P 500

.SPX a perdu 9,96 points, soit 0,16%, à 6 456,62 et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 26,59 points, soit 0,12%, à 21 686,56.

Les données récentes reflétant la faiblesse du marché du travail et une hausse modérée des prix à la consommation ont renforcé les attentes selon lesquelles la banque centrale pourrait réduire les taux d'intérêt le mois prochain.

Cependant, le rapport de jeudi a alimenté les inquiétudes selon lesquelles les droits de douane américains sur les importations pourraient commencer à avoir un impact sur les prix dans les mois à venir et freiner la reprise des actions américaines qui a aidé le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC à atteindre des niveaux record au cours des deux dernières sessions.

Jeudi, huit des 11 secteurs du S&P 500 ont baissé, les matériaux .SPLRCM étant ceux qui ont le plus chuté, avec une baisse de 1,3%. Les petites capitalisations sensibles aux taux d'intérêt .RUT et les valeurs immobilières .HGX ont également baissé de plus de 1% chacune.

Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, membre votant du Comité fédéral de l'open market cette année, a déclaré queune réduction d'un demi-point des taux lors de la réunion de septembre de la Fed n'était pas justifiée , un jour après que le secrétaire au Trésor Scott Bessent ait déclaré qu'une telle réductionétait possible .

Cisco Systems CSCO.O a chuté de 1,4 % après que les prévisions du fabricant d'équipements de réseau, globalement conformes aux prévisions , n'ont guère encouragé les investisseurs.

Deere & Co DE.N a chuté de 7,4 % après que le fabricant d'équipements agricoles a annoncé un bénéfice trimestriel inférieur et a resserré ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que Tapestry TPR.N a plongé de 14,3 % après que le fabricant de sacs à main Coach a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations.

Les deux entreprises ont mis en garde contre l'impact des droits de douane sur leurs activités.

En géopolitique, l'accent sera mis sur la prochaine réunion du président Donald Trump avec le président russe Vladimir Poutine, alors qu'il cherche à mettre fin au conflit en Ukraine.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 3,86 contre 1 sur le NYSE et de 3,14 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 57 nouveaux sommets et 55 nouveaux creux.