Wall St glisse alors que les données sur l'inflation à la production atténuent les paris sur une baisse des taux d'intérêt

Indices en baisse: Dow 0,37%, S&P 500 0,26%, Nasdaq 0,10%

L'inflation à la production augmente plus que prévu en juillet

Les marchés réduisent les attentes de réduction des taux de la Fed pour 2025

Deere, Tapestry flag strains par les droits de douane américains

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les principaux indices de Wall Street ont reculé jeudi, après qu'un rapport sur les prix à la production plus élevé que prévu ait atténué les attentes des investisseurs quant à une éventuelle réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

Un rapport du département du Travail a montré que l'indice des prix à la production a augmenté de 3,3 % en rythme annuel en juillet, ce qui est supérieur à la hausse de 2,5 % attendue par les économistes interrogés par Reuters. Sur une base mensuelle, il a augmenté de 0,9 %, contre une hausse estimée à 0,2 %.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs ont réduit leurs attentes de réduction des taux de la Fed pour le reste de l'année à environ 58 points de base, contre environ 63 points de base avant lerapport.

Toutefois, ils continuent de tabler sur une réduction d'un quart de point de pourcentage en septembre.

"Cela envoie un message contradictoire sur l'économie", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management à Boston.

"Nous avons été trop pressés de conclure que l'économie allait bien, qu'elle n'était pas en surchauffe. Mais ces données sur le commerce de gros montrent qu'il y a peut-être un peu d'inflation et que nous ne devrions pas conclure si rapidement qu'il faut réduire les taux d'intérêt"

À 09:42 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 164,29 points, soit 0,37%, à 44 757,98, le S&P 500 .SPX a perdu 16,84 points, soit 0,26%, à 6 449,74 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 22,69 points, soit 0,10%, à 21 690,45.

Les données récentes reflétant la faiblesse du marché du travail et une hausse modérée des prix à la consommation ont renforcé les attentes selon lesquelles la banque centrale pourrait réduire les taux d'intérêt le mois prochain.

Cependant, le rapport de jeudi a alimenté les inquiétudes selon lesquelles les tarifs douaniers américains sur les importations pourraient commencer à avoir un impact sur les prix dans les mois à venir et freiner la reprise des actions américaines qui a aidé le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC à atteindre des niveaux record au cours des deux dernières sessions.

Jeudi, neuf des onze secteurs de l'indice S&P 500 ont reculé, le secteur des matériaux .SPLRCM , en baisse de 1,2 %, étant celui qui a le plus chuté. Les petites capitalisations sensibles aux taux .RUT et les actions immobilières .HGX ont également baissé de plus de 1% chacune.

Des données séparées ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a chuté la semaine dernière dans un contexte de faibles licenciements.

Un rapport a également montré que la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, s'est opposée à la nécessité d'une réduction des taux d'intérêt de 50 points de base le mois prochain, un jour après que le secrétaire au Trésor Scott Bessent ait déclaré qu'une réduction agressive d'un demi-point était possible .

Cisco Systems CSCO.O a perdu 1 % après que les prévisions du fabricant d'équipements de réseau, globalement en ligne avec les prévisions , n'ont guère encouragé les investisseurs.

Deere & Co DE.N a chuté de 8 % après que le fabricant d'équipements agricoles ait annoncé un bénéfice trimestriel inférieur et ait resserré ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que Tapestry TPR.N a plongé de 17,6 % après que le fabricant de sacs à main Coach ait prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations.

Les deux entreprises ont mis en garde contre l'impact des tarifs douaniers sur leurs activités.

Plus tard dans la journée, les investisseurs écouteront également les remarques du président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, Alberto Musalem, membre votant du Comité fédéral de l'open market cette année.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 5,05 contre 1 sur le NYSE et de 3,38 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 24 nouveaux sommets et 31 nouveaux planchers.