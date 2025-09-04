Wall St gagne après que les données sur l'emploi aient maintenu les paris sur une baisse des taux ; Salesforce chute

Indices en hausse: Dow 0,47%, S&P 500 0,38%, Nasdaq 0,29%

Salesforce chute après des prévisions de chiffre d'affaires en baisse

American Eagle Outfitters s'envole grâce à de fortes prévisions de ventes

Les emplois privés augmentent moins que prévu en août

par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Streetont progressé jeudi après que les dernières données sur le marché du travail ont maintenu intactes les attentes d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, tandis que les baisses de Salesforce ont limité les gains.

Les emplois privés américains ont augmenté de moins que prévu en août, tandis que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont été plus élevées que prévu , dans les dernières données indiquant un assouplissement des conditions du marché du travail.

Les investisseurs évaluent toujours à 95 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base, selon l'outil FedWatch du CME. Cette décision était largement attendue après les sombres chiffres de l'emploi de juillet, les commentaires dovish du président de la Fed, Jerome Powell, et un faible rapport sur les ouvertures d'emplois en juillet.

L'attention se porte désormais sur les données très attendues concernant les emplois non agricoles de vendredi.

"J'espère qu'il y aura un chiffre Boucles d'or, c'est-à-dire que nous ne créons pas d'emplois comme nous le faisions, mais que nous ne tombons pas non plus de la falaise", a déclaré Ken Mahoney, président de Mahoney Asset Management.

"La Fed a compris que si elle devait corriger quelque chose dans le cadre de son double mandat, la meilleure chose à faire pour l'économie en général est de s'assurer que les entreprises ne licencient pas davantage

Séparément, l'indice de l'Institute for Supply Management a montré que l'activité du secteur des services américain s'est accélérée en août .

Pendant ce temps, Salesforce CRM.N a chuté de 5,5% après avoirprévu des revenus du troisième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street mercredi, signalant une monétisation tardive pour sa plateforme d'agents d'IA.

Alors queles entreprises liées à l'IA ont propulsé les indices boursiers américains à des niveaux record cette année, leur élan a ralenti le mois dernier en raison de préoccupations concernant les valorisations et les résultats de l'entreprise phare Nvidia NVDA.O qui n'ont pas été à la hauteur des attentes accrues.

Jeudi, Amazon.com AMZN.O a gagné 3,3%, tandis que Meta Platforms META.O a bondi de 1,8%, stimulant les secteurs de la consommation discrétionnaire .SPLRCD et des services de communication .SPLRCL .

À 12 h 02 HE, le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 215,80 points, soit 0,47 %, à 45 486,03, le S&P 500

.SPX a gagné 24,87 points, soit 0,38 %, à 6 473,01 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 62,37 points, soit 0,29 %, à 21 560,10.

Les investisseurs ont suivi l' audition de confirmation du candidat du président Donald Trump, Stephen Miran, au Sénat pour un siège ouvert au conseil d'administration de la Fed, où il a assuré qu'on ne lui avait pas demandé de s'engager à réduire les taux d'intérêt s'il était confirmé.

Wall Street a connu un début de mois de septembre morose, sous la pression de la hausse des rendements des bons du Trésor. Ce mois est historiquement mauvais, le S&P 500 perdant en moyenne 1,5 % depuis 2000, selon les données du LSEG.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en hausse mercredi, stimulés par Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, qui a atteint un niveau record après qu'un juge de Washington a décidé que la société n'aurait pas à vendre son navigateur Chrome. L'action a chuté de 1,2 % jeudi.

Les participants au marché analyseront également les commentaires d'Austan Goolsbee, responsable de la Fed, plus tard dans la journée. Les responsables de la banque centrale ont déclaré mercredi que les inquiétudes sur le marché du travail continuaient à animer leur conviction que des réductions de taux étaient encore à venir.

American Eagle Outfitters AEO.N a grimpé de32% et s 'apprêtait à réaliser sa plus forte hausse en une journée après que le fabricant de vêtements ait annoncé des ventes comparables supérieures aux estimations pour le troisième trimestre.

Figma FIG.N a chuté de16% après que les premiers résultats trimestriels de la société de logiciels de conception en tant que société publique n'aient pas impressionné les investisseurs .

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,01 contre 1 sur le NYSE et dans un rapport de 1 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux records sur 52 semaines et six nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 54 nouveaux records et 114 nouveaux records à la baisse.