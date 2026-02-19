 Aller au contenu principal
Wall St fléchit sur des données économiques mitigées, les tensions entre les États-Unis et l'Iran stimulent le brut et l'or
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 17:41

Les actions américaines ont
reculé jeudi suite à des données économiques mitigées et aux
prévisions décevantes de Walmart pour l'année à venir, tandis
que les signes d'un marché de l'emploi solide ont aidé le dollar
à poursuivre son ascension. 
    Les trois principaux indices boursiers américains ont suivi
leurs homologues européens en légère baisse, s'apprêtant à
rompre leur série de trois séances de hausse, tandis que les
inquiétudes croissantes sur l'approvisionnement en pétrole
découlant d'un conflit potentiel entre les États-Unis et l'Iran
ont contribué à soutenir les prix du pétrole brut et de l'or.
"Aujourd'hui, les investisseurs pèsent certaines données
économiques et ce que les bénéfices de Walmart  indiquent
en termes de consommation", déclare Chuck Carlson, directeur
général de Horizon Investment Services à Hammond, dans
l'Indiana.
"Je pense que les investisseurs s'efforcent de décider si ce
mouvement de rotation a des chances de durer ou s'il commence à
s'essouffler", ajoute M. Carlson, en faisant référence à la
désaffection pour les méga-capitalisations technologiques qui
ont le vent en poupe. 
Une série de données économiques a montré une baisse des
demandes d'allocations chômage et des données commerciales
américaines , qui a enregistré le déficit de marchandises
le plus important jamais atteint, alors que les importations ont
rebondi malgré les tarifs douaniers du président Donald Trump.
    Le Dow Jones Industrial Average <.DJI> a perdu
121,37 points, soit 0,24%, à 49 542,26, le S&P 500
<.SPX> a perdu 13,27 points, soit 0,19%, à 6
868,52 et le Nasdaq Composite <.IXIC> a perdu
43,72 points, soit 0,18%, à 22 712,95. 
    Les actions européennes  ont reculé par rapport à leur
record de clôture de mercredi, les investisseurs ayant analysé
les résultats mitigés des entreprises, en particulier ceux
d'Airbus <AIR.PA> <AIR.DE> et du
producteur de minerai de fer Rio Tinto <RIO.L>.
    L'indice MSCI des valeurs mondiales
<.MIWD00000PUS> a perdu 2,21 points, soit 0,21%, à
1 047,48.
    L'indice paneuropéen STOXX 600 <.STOXX> a
reculé de 0,62%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300
<.FTEU3> a perdu 16,37 points, soit 0,65%.
    Les actions des marchés émergents <.MSCIEF>
ont augmenté de 0,77 point, soit 0,05%, à 1 561,65. L'indice
MSCI des actions de la zone Asie-Pacifique hors Japon
<.MIAPJ0000PUS> a clôturé en hausse de 0,35% à
800,35, tandis que le Nikkei japonais <.N225> a
gagné 323,99 points, soit 0,57%, à 57 467,83.
    
    LES TENSIONS ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET L'IRAN FONT GRIMPER LES
PRIX DU PÉTROLE
    Les prix du pétrole brut  ont continué à augmenter en
raison des inquiétudes sur l'offre découlant de la possibilité
croissante d'un conflit militaire entre les États-Unis et
l'Iran.
    "C'est l'éléphant dans la pièce, ce qui se passe au
Moyen-Orient", a déclaré M. Carlson. "Cela a certainement des
ramifications pour les matières premières, en particulier le
pétrole et l'or."
    Le brut américain <CLc1> a augmenté de 2,06% à
66,53 dollars le baril et le Brent <LCOc1> est
monté à 71,58 dollars le baril, en hausse de 1,79% sur la
journée.
    Le dollar  a poursuivi son ascension après la
publication de données solides sur les demandes d'allocations
chômage et les minutes de la Réserve fédérale américaine qui ont
semblé montrer une division parmi les décideurs politiques
concernant la nécessité de réduire les taux d'intérêt à court
terme.
     "Le marché de l'emploi se porte bien, mais il y a toujours
un peu d'insécurité sur le marché du travail", a ajouté M.
Carlson. "Cela donne à la Fed une pause, en essayant d'évaluer
non seulement les chiffres, mais aussi la façon dont
l'insécurité de l'emploi affecte le reste de l'économie."
    L'indice du dollar <=USD>, qui mesure le
billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et
l'euro, a progressé de 0,14% à 97,84, l'euro
<EUR=> reculant de 0,09% à 1,1771 dollar.
    Face au yen japonais <JPY=>, le dollar s'est
renforcé de 0,11% à 154,99.
    Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin <BTC=>
a reculé de 0,07% à 66 274,64 dollars. L'ethereum
<ETH=> a reculé de 1,07% à 1 920,86 dollars.
    Les rendements du Trésor américain  ont légèrement
augmenté, les traders évaluant la trajectoire de la Fed
concernant les réductions de taux d'intérêt avant l'adjudication
de 9 milliards de dollars de dette à 30 ans par le Département
du Trésor.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans <US10YT=RR> a augmenté de 0,9 point de base à
4,09%, contre 4,081% mercredi en fin de journée.
    Le rendement des obligations à 30 ans
<US30YT=RR> a augmenté de 1,4 point de base à
4,7206%, contre 4,707% mercredi en fin de journée.
    Le rendement de l'obligation à deux ans
<US2YT=RR>, qui évolue généralement en fonction
des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a
augmenté de 1,2 point de base à 3,472%, contre 3,46% mercredi en
fin de journée.
     Le prix de l'or  a augmenté en raison d'une
demande renouvelée pour le métal refuge, les investisseurs
surveillant les tensions entre les États-Unis et l'Iran, tandis
que les données sur les demandes d'allocations chômage ont
laissé entrevoir une stabilité du marché du travail.
    L'or au comptant <XAU=> a augmenté de 0,69% à
5 013,54 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain
<GCc1> ont baissé de 0,04% à 4 984,50 dollars
l'once.

Valeurs associées

BTC/USD
66 466,1585 USD CryptoCompare +0,11%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 376,14 Pts Index Ex -0,58%
EUR/USD SPOT
1,1763 USD Six - Forex 1 -0,20%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 675,10 Pts Index Ex -0,35%
Nikkei 225
57 467,83 Pts Six - Forex 1 +0,57%
Or
4 997,92 USD Six - Forex 1 +0,42%
Pétrole Brent
71,98 USD Ice Europ +2,36%
Pétrole WTI
66,75 USD Ice Europ +2,42%
RIO TINTO
96,200 EUR Tradegate -2,54%
S&P 500 INDEX
6 853,49 Pts CBOE -0,40%
STOXX Europe 600
624,64 Pts DJ STOXX -0,64%
USD/JPY SPOT
154,9420 Six - Forex 1 +0,11%
