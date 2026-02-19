Wall St fléchit sur des données économiques mitigées, les tensions entre les États-Unis et l'Iran stimulent le brut et l'or

Les actions américaines ont reculé jeudi suite à des données économiques mitigées et aux prévisions décevantes de Walmart pour l'année à venir, tandis que les signes d'un marché de l'emploi solide ont aidé le dollar à poursuivre son ascension. Les trois principaux indices boursiers américains ont suivi leurs homologues européens en légère baisse, s'apprêtant à rompre leur série de trois séances de hausse, tandis que les inquiétudes croissantes sur l'approvisionnement en pétrole découlant d'un conflit potentiel entre les États-Unis et l'Iran ont contribué à soutenir les prix du pétrole brut et de l'or. "Aujourd'hui, les investisseurs pèsent certaines données économiques et ce que les bénéfices de Walmart indiquent en termes de consommation", déclare Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana. "Je pense que les investisseurs s'efforcent de décider si ce mouvement de rotation a des chances de durer ou s'il commence à s'essouffler", ajoute M. Carlson, en faisant référence à la désaffection pour les méga-capitalisations technologiques qui ont le vent en poupe. Une série de données économiques a montré une baisse des demandes d'allocations chômage et des données commerciales américaines , qui a enregistré le déficit de marchandises le plus important jamais atteint, alors que les importations ont rebondi malgré les tarifs douaniers du président Donald Trump. Le Dow Jones Industrial Average <.DJI> a perdu 121,37 points, soit 0,24%, à 49 542,26, le S&P 500 <.SPX> a perdu 13,27 points, soit 0,19%, à 6 868,52 et le Nasdaq Composite <.IXIC> a perdu 43,72 points, soit 0,18%, à 22 712,95. Les actions européennes ont reculé par rapport à leur record de clôture de mercredi, les investisseurs ayant analysé les résultats mitigés des entreprises, en particulier ceux d'Airbus <AIR.PA> <AIR.DE> et du producteur de minerai de fer Rio Tinto <RIO.L>. L'indice MSCI des valeurs mondiales <.MIWD00000PUS> a perdu 2,21 points, soit 0,21%, à 1 047,48. L'indice paneuropéen STOXX 600 <.STOXX> a reculé de 0,62%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 <.FTEU3> a perdu 16,37 points, soit 0,65%. Les actions des marchés émergents <.MSCIEF> ont augmenté de 0,77 point, soit 0,05%, à 1 561,65. L'indice MSCI des actions de la zone Asie-Pacifique hors Japon <.MIAPJ0000PUS> a clôturé en hausse de 0,35% à 800,35, tandis que le Nikkei japonais <.N225> a gagné 323,99 points, soit 0,57%, à 57 467,83. LES TENSIONS ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET L'IRAN FONT GRIMPER LES PRIX DU PÉTROLE Les prix du pétrole brut ont continué à augmenter en raison des inquiétudes sur l'offre découlant de la possibilité croissante d'un conflit militaire entre les États-Unis et l'Iran. "C'est l'éléphant dans la pièce, ce qui se passe au Moyen-Orient", a déclaré M. Carlson. "Cela a certainement des ramifications pour les matières premières, en particulier le pétrole et l'or." Le brut américain <CLc1> a augmenté de 2,06% à 66,53 dollars le baril et le Brent <LCOc1> est monté à 71,58 dollars le baril, en hausse de 1,79% sur la journée. Le dollar a poursuivi son ascension après la publication de données solides sur les demandes d'allocations chômage et les minutes de la Réserve fédérale américaine qui ont semblé montrer une division parmi les décideurs politiques concernant la nécessité de réduire les taux d'intérêt à court terme. "Le marché de l'emploi se porte bien, mais il y a toujours un peu d'insécurité sur le marché du travail", a ajouté M. Carlson. "Cela donne à la Fed une pause, en essayant d'évaluer non seulement les chiffres, mais aussi la façon dont l'insécurité de l'emploi affecte le reste de l'économie." L'indice du dollar <=USD>, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a progressé de 0,14% à 97,84, l'euro <EUR=> reculant de 0,09% à 1,1771 dollar. Face au yen japonais <JPY=>, le dollar s'est renforcé de 0,11% à 154,99. Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin <BTC=> a reculé de 0,07% à 66 274,64 dollars. L'ethereum <ETH=> a reculé de 1,07% à 1 920,86 dollars. Les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté, les traders évaluant la trajectoire de la Fed concernant les réductions de taux d'intérêt avant l'adjudication de 9 milliards de dollars de dette à 30 ans par le Département du Trésor. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans <US10YT=RR> a augmenté de 0,9 point de base à 4,09%, contre 4,081% mercredi en fin de journée. Le rendement des obligations à 30 ans <US30YT=RR> a augmenté de 1,4 point de base à 4,7206%, contre 4,707% mercredi en fin de journée. Le rendement de l'obligation à deux ans <US2YT=RR>, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,2 point de base à 3,472%, contre 3,46% mercredi en fin de journée. Le prix de l'or a augmenté en raison d'une demande renouvelée pour le métal refuge, les investisseurs surveillant les tensions entre les États-Unis et l'Iran, tandis que les données sur les demandes d'allocations chômage ont laissé entrevoir une stabilité du marché du travail. L'or au comptant <XAU=> a augmenté de 0,69% à 5 013,54 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain <GCc1> ont baissé de 0,04% à 4 984,50 dollars l'once.