Moncler: CA +7% au T4 avec la croissance en Asie et dans les Amériques

Des personnes passent devant un magasin Moncler dans le centre de Rome
Moncler a enregistré jeudi une hausse de 7% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre à taux de change constants, le spécialiste italien des doudounes de luxe ayant dépassé les attentes avec la forte croissance en Asie et dans les Amériques.
Le chiffre d'affaires annuel a également progressé et s’est établi à 3,13 milliards d’euros, contre un consensus d’analystes fourni par le groupe à 3,06 milliards, soit une hausse de 3% à taux de change constants, mais le bénéfice opérationnel 2025 a légèrement reculé de 0,3% à 913,4 millions d’euros.
Le mois dernier, le principal actionnaire de Moncler, Remo Ruffini, a annoncé qu’il quittait ses fonctions de directeur général pour être remplacé par Bartolomeo Rongone, actuellement à la tête de la marque Bottega Veneta, détenue par Kering.
"L'arrivée de Leo (Bartolomeo) Rongone comme DG du groupe en avril est une étape naturelle dans notre évolution, qui apportera une nouvelle énergie à notre structure déjà solide", a déclaré Remo Ruffini lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.
"Mais soyons clairs, je ne démissionne pas, je ne me retire pas. Je resterai président exécutif et continuerai à diriger notre orientation créative et à définir les orientations stratégiques du groupe", a-t-il ajouté.
(Reportage Elisa Anzolin, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
