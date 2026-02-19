Moncler: CA +7% au T4 avec la croissance en Asie et dans les Amériques

Des personnes passent devant un magasin Moncler dans le centre de Rome

Moncler a ‌enregistré jeudi une hausse de 7% de son ​chiffre d'affaires au quatrième trimestre à taux de change constants, le spécialiste italien des doudounes de luxe ayant ​dépassé les attentes avec la forte croissance en Asie et dans ​les Amériques.

Le chiffre d'affaires annuel ⁠a également progressé et s’est établi à 3,13 ‌milliards d’euros, contre un consensus d’analystes fourni par le groupe à 3,06 milliards, soit ​une hausse de ‌3% à taux de change constants, mais ⁠le bénéfice opérationnel 2025 a légèrement reculé de 0,3% à 913,4 millions d’euros.

Le mois dernier, le principal ⁠actionnaire de ‌Moncler, Remo Ruffini, a annoncé qu’il quittait ⁠ses fonctions de directeur général pour être remplacé ‌par Bartolomeo Rongone, actuellement à la tête ⁠de la marque Bottega Veneta, détenue par ⁠Kering.

"L'arrivée de Leo (Bartolomeo) ‌Rongone comme DG du groupe en avril est une ​étape naturelle dans notre ‌évolution, qui apportera une nouvelle énergie à notre structure déjà solide", ​a déclaré Remo Ruffini lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

"Mais soyons clairs, je ne ⁠démissionne pas, je ne me retire pas. Je resterai président exécutif et continuerai à diriger notre orientation créative et à définir les orientations stratégiques du groupe", a-t-il ajouté.

(Reportage Elisa Anzolin, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)