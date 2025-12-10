Wall St est en demi-teinte avant le verdict de la Fed, alors que les doutes sur les réductions de 2026 s'accroissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices: Dow en hausse de 0,06%, S&P 500 stable, Nasdaq en baisse de 0,18%

Décision de la Fed attendue à 14 heures (ET)

GE Vernova en hausse après des prévisions de revenus 2026 optimistes

Les résultats d'Oracle et de Broadcom sont attendus cette semaine

(Mise à jour avec les prix du matin et les commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices deWallStreet ont peu varié mercredi, avant une décision très attendue de la Réserve fédérale qui devrait annoncer une baisse des taux d'intérêt, même si les inquiétudes se sont accrues quant à l'ampleur et au rythme des réductions potentielles de taux en 2026.

La réunion en cours de la banque centrale est probablement l'une des plus conflictuelles depuis des années, les décideurs politiques cherchant un équilibre délicat entre la réduction des coûts d'emprunt pour soutenir le marché de l'emploi et la limitation de toute ré-accélération de l'inflation.

L'absence prolongée de nouvelles données économiques à la suite de la récente fermeture du gouvernement, combinée à l'incertitude quant à la personne qui dirigera la Réserve fédérale l'année prochaine, ne fait qu'ajouter aux défis des décideurs politiques.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett , partisan d'une baisse des taux d'intérêt, fait figure de favori pour ce poste.

Selon l'outil FedWatch de CME, les traders estiment à près de 90 % les chances que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt de 25 points de base à 14 heures (heure de l'Est) et parient également sur un assouplissement supplémentaire en 2026.

"Les marchés sont actuellement positionnés pour une réduction hawkish de la Fed. Par conséquent, la barre d'une surprise dovish est basse. Je pense que le point de la Fed sera chargé en amont pour impliquer deux réductions en 2026. Aucune réduction en 2027 et aucune réduction par la suite", a déclaré Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés chez Brown Brothers Harriman.

Le bilan de la Fed et ses projets d'achat de bons à court terme pour garantir une liquidité suffisante dans le système bancaire seront également dans le collimateur des investisseurs.

Les inquiétudes liées à l'inflation ont déjà incité les acteurs du marché à prévoir des taux d'intérêt plus élevés d'ici à la fin de 2026 en Australie, au Canada et au Japon.

La jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité Cboe .VIX , a atteint son plus haut niveau en une semaine.

A 9:44 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 29,82 points, ou 0,06%, à 47,590.11, le S&P 500

.SPX a perdu 0,64 points, ou 0,00%, à 6,839.87 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 42,46 points, ou 0,18%, à 23,534.03.

Les actions américaines se sont redressées depuis la fin du mois de novembre en raison de la baisse des taux d'intérêt, ce qui a permis à l'indice S&P 500 .SPX de s'approcher à moins de 1 % d'un record. L'indice Russell 2000, qui suit les petites capitalisations .RUT , a également atteint un niveau record, surperformant l'indice de référence de Wall Street ce trimestre.

Le reste de la semaine sera probablement dominé par les rapports sur les résultats des principaux acteurs de l'intelligence artificielle, notamment la société de logiciels Oracle ORCL.N et le fabricant de puces Broadcom

AVGO.O .

Les investisseurs examineront attentivement les résultats, car les inquiétudes concernant les dépenses des entreprises alimentées par la dette, les transactions complexes dans le secteur de l'intelligence artificielle et l'incertitude quant à la manière dont les entreprises monétiseront la technologie ont déclenché de récentes ventes sur les marchés des actions et de la dette.

Le secteur des technologies de l'information .SPLRCT a connu la plus forte baisse, sous la pression d'un déclin de plus de 2 % d'Intel INTC.O et de Microsoft MSFT.O .

Mercredi, les actions du fabricant d'équipements énergétiques GE Vernova < GEV.N >ont bondi de14 % après avoir prévu une hausse des revenus en 2026, signalant une forte demande pour son infrastructure liée à l'IA.

Le géant du crédit JPMorgan Chase JPM.N s'est stabilisé après une chute de près de 5% lors de la séance précédente, après avoir déclaré qu'il s'attendait à des dépenses plus élevées l'année prochaine.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,18 contre 1 sur le NYSE et les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,18 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 38 nouveaux records à la hausse et 37 nouveaux records à la baisse.