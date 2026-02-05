Wall St envisage une ouverture en baisse en raison de l'inquiétude suscitée par les dépenses d'Alphabet ; les actions du secteur des logiciels restent stables

Futures en baisse: Dow 0,31%, S&P 500 0,51%, Nasdaq 0,73%

Les actions d'Alphabet glissent après les résultats sur les plans d'investissement

Les actions Tapestry et Hershey augmentent suite aux prévisions de bénéfices annuels

Le rapport JOLTS est attendu plus tard dans la journée

Les résultats d'Amazon sont attendus après la clôture du marché

(Mise à jour avec les commentaires des analystes et les prix avant la cloche) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Wall Street s'apprêtait à ouvrir en baisse jeudi, les investisseurs s'inquiétant des plans de dépenses d'Alphabet et des prévisions à la baisse de Qualcomm, bien que les actions du secteur des logiciels se soient stabilisées après une chute brutale cette semaine.

Les actions de la société mère Google GOOGL.O ont chuté de près de 5 % dans les échanges avant bourse après qu'Alphabet a déclaré qu'il doublerait ses plans de dépenses en capital cette année, signalant une nouvelle poussée agressive pour renforcer sa position dans la course à l'intelligence artificielle.

D'autres grandes capitalisations ont également été mises sous pression, Microsoft MSFT.O , Tesla TSLA.O et Meta

META.O perdant chacun 2 %.

On s'attend généralement à ce que les rivaux des Big Tech investissent collectivement plus de 500 milliards de dollars dans l'IA cette année. Cette augmentation des dépenses amplifie les préoccupations croissantes des investisseurs quant à la rapidité avec laquelle les Big Tech peuvent traduire les dépenses massives en IA en rendements réels et mesurables, et quant à savoir si les valorisations élevées peuvent être maintenues.

"Il en résulte un abandon de l'optimisme aveugle au profit de la rentabilité, d'une discipline de financement et d'un positionnement plus équilibré", a déclaré Russell Shor, analyste principal de marché chez Tradu.

Les valeurs des logiciels et des services de données, notamment ServiceNow NOW.N et Salesforce CRM.N , se sont stabilisées après une chute brutale cette semaine en raison des craintes que les outils d'intelligence artificielle qui progressent rapidement commencent à réduire la demande pour les entreprises de logiciels traditionnelles.

Amazon AMZN.O a glissé de près de 2 % avant la publication de ses résultats après la clôture du marché, les traders s'apprêtant à examiner de près ses dépenses en matière d'intelligence artificielle.

Nvidia NVDA.O sera le dernier membre des "7 Magnifiques" à publier des résultats, le 25 février. Ses actionssont restées pratiquement inchangées.

Qualcomm QCOM.O a chuté d'environ 10 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux estimations pour le deuxième trimestre, tandis qu'Arm

ARM.O a chuté de 6,5 %, les revenus des licences n'ayant pas été à la hauteur des attentes de Wall Street.

Les mineurs d'argent ont chuté, l'iShares Silver Trust

SLV.P perdant 12 %, après que le métal blanc a subi un plongeon de 10 %. Les actions liées aux crypto-monnaies ont également chuté, Strategy MSTR.O perdant 6,9 % et Riot Platforms RIOT.O perdant 5,7 %, le b itcoin étant passé sous la barre des 70 000 dollars .

Alors que les traders réduisaient leur exposition aux gagnants de l'IA, l'argent a continué à circuler vers des parties du marché moins chères et négligées. L'indice S&P 600 des petites capitalisations .SPCY a grimpé de 0,9% mercredi, l'indice S&P 500 value .IVX a progressé pour la cinquième séance consécutive, et l'indice S&P 400 des moyennes capitalisations .SP400 a augmenté de 0,7%.

A 08h21, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 155 points, soit 0,31%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 35,25 points, soit 0,51% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 181,5 points, soit 0,73%.

Le S&P 500 et le Dow Jones ont terminé en baisse pour la deuxième séance consécutive mercredi, les marchés se demandant si les sociétés de logiciels et d'informatique dématérialisée peuvent résister à ce que certains investisseurs considèrent comme une menace existentielle de l'intelligence artificielle.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a enregistré sa sixième baisse consécutive, effaçant environ 830 milliards de dollars de valeur de marché depuis le 28 janvier.

Sur le front des résultats, Snap SNAP.K a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du quatrième trimestre, ce qui a fait grimper ses actions de 1,5 %.

Les actions d'Estee Lauder EL.N ont chuté de 11 % après que le propriétaire de Clinique a annoncé des résultats annuels inférieurs aux estimations. Tapestry TPR.N a augmenté de 6,2 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que Hershey HSY.N a ajouté 3,2 % après avoir prévu des bénéfices annuels supérieurs aux estimations.

Avec la réouverture du gouvernement fédéral après une fermeture partielle qui a retardé les publications économiques clés, le Bureau américain des statistiques du travail a déclaré mercredi que le rapport sur l'emploi de janvier sera publié la semaine prochaine. Le rapport JOLTS de décembre, qui devait être publié mardi, est attendu plus tard dans la journée.

Le nombre d'Américains ayant déposé une nouvelle demande de chômage a augmenté plus que prévu au cours de la semaine qui s'est achevée le 31 janvier, selon les données du département du travail.