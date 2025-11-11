 Aller au contenu principal
Wall St en ordre dispersé, record de clôture pour le Dow
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 22:19

Le Dow Jones a terminé mardi à un niveau record, soutenu par les avancées vers la fin du plus long blocage gouvernemental américain, tandis que Nvidia et d'autres valeurs liées à l'intelligence artificielle ont reculé sur fond d'inquiétudes renouvelées concernant des valorisations élevées.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,18%, ou 559,33 points, à 47.927,96 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 14,18 points, soit 0,21% à 6.846,61 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 58,87 points, soit 0,25% à 23.468,301 points.

Les gains du Dow et du S&P 500 ont été alimentés par le retour des membres de la Chambre des représentants à Washington après 53 jours de pause pour voter un texte susceptible de mettre fin à la fermeture, la plateforme de paris Polymarket anticipant pleinement une résolution cette semaine.

"Les attentes sont que la fermeture est terminée (...). Les gens vont reprendre le travail, les données économiques seront à nouveau publiées et l'incertitude sera derrière nous", a déclaré Sam Stovall, Chief Investment Strategist chez CFRA.

Ajoutant aux tensions sur les valeurs liées à l'IA qui ont porté le marché ces dernières années, l'investisseur japonais SoftBank Group 9984.T a annoncé la vente de ses actions Nvidia

NVDA.O pour 5,8 milliards de dollars, faisant reculer de 2,95% le titre du spécialiste des puces.

CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia, a chuté de 16,30% après que la société de cloud computing a réduit ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires en raison de problèmes dans ses data centers.

