Wall St en hausse après que la Cour suprême des États-Unis a statué contre les tarifs douaniers de Trump

La Cour suprême rejette les tarifs douaniens mondiaux de Trump

La croissance économique américaine ralentit fortement au quatrième trimestre

L'inflation PCE s'accélère en décembre

Akamai Technologies s'effondre après des perspectives de bénéfices moroses pour le premier trimestre

Indices en hausse: Dow 0,36 %, S&P 500 0,44 %, Nasdaq 0,62 %

(Mises à jour pour refléter les mouvements des marchés après la décision sur les tarifs douaniers) par Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan

Les actions américaines ont légèrement augmenté vendredi après que la Cour suprême a annulé les vastes tarifs douaniens du président Donald Trump, offrant un soulagement aux investisseurs après que des données économiques plus faibles que prévu aient entamé le sentiment plus tôt dans la journée.

La Cour suprême des États-Unis s'est prononcée contre les droits de douane mondiaux de M. Trump, adoptés en vertu d'une loi fédérale destinée aux situations d'urgence nationale. Les droits de douane imposés le 2 avril, le "jour de la libération", comprenaient un droit de base de 10 % sur toutes les importations vers les États-Unis et des droits supplémentaires spécifiques de 15 % à 50 % sur la plupart des pays, dont beaucoup ont été renégociés et abaissés par la suite.

Si les marchés boursiers se sont remis de la chute provoquée par l'annonce des droits de douane l'année dernière, les entreprises et les consommateurs sont toujours aux prises avec les retombées de ces prélèvements.

Les actions des fabricants américains de jouets Hasbro

HAS.O et Mattel MAT.O , du distributeur de meubles en ligne Wayfair W.N , du propriétaire de Pottery Barn, Williams-Sonoma

WSM.N , et du distributeur de meubles de luxe RH RH.N - certaines des entreprises touchées par les droits de douane - ont grimpé après le verdict.

Les actions de l'ancien constructeur automobile General Motors GM.N ont récupéré quelques pertes et étaient en baisse de 0,1%, tandis que Ford Motor F.N était en hausse de 1%.

"Les marchés réagissent avec un plus grand appétit pour le risque en ce qui concerne les actions parce que nous avons enfin résolu quelque chose", a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez CrossCheck Management à Washington DC.

"La seule question qui se pose désormais est celle des rabais, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur l'économie."

Des milliers d'entreprises du monde entier ont intenté des actions en justice pour contester les droits de douane considérables imposés par M. Trump et ont demandé le remboursement des droits qu'elles ont acquittés. Selon les économistes du Penn-Wharton Budget Model , plus de 175 milliards de dollars de droits de douane perçus par les États-Unis risquent de devoir être remboursés.

A 10h23, le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 203,43 points, soit 0,36%, à 49 571,90, le S&P 500 .SPX a gagné 30,53 points, soit 0,44%, à 6 892,68, et le Nasdaq Composite .IXIC a ajouté 140,10 points, soit 0,62%, à 22 822,83.

Les actions américaines ont ressenti la chaleur plus tôt après que les données ont montré que la croissance économique américaine a ralenti plus que prévu au quatrième trimestre, tandis qu'une lecture séparée a indiqué que l'inflation a accéléré en décembre. Les tradersont largement *maintenu leurs* paris selon lesquels laRéserve fédérale *procèdera à* sa prochaine réduction de taux d'intérêt en juin.

Sept des 11 secteurs du S&P étaient en hausse, les services de communication .SPLRCL menant les gains, stimulés par une hausse de 2,7% d'Alphabet GOOGL.O .

Les valeurs technologiques ont été mises sous pression ces derniers mois en raison des inquiétudes suscitées par les valorisations élevées et du peu de preuves que les investissements massifs dans l'intelligence artificielle portaient leurs fruits. Des secteurs allant des logiciels à l'immobilier ont été frappés la semaine dernière par les craintes que les nouveaux modèles d'IA ne bouleversent leurs modèles d'entreprise.

La société de capital privé Blue Owl Capital OWL.N a perdu 1,6 % après avoir chuté de 5,9 % au cours de la dernière séance, lorsque la dernière stratégie de la société visant à rembourser le capital d'un petit fonds de dette et à arrêter définitivement les rachats dans l'un des fonds a ébranlé les investisseurs et entraîné ses pairs vers le bas.

Akamai Technologies AKAM.O a chuté de 9,8 % après que la société d'informatique dématérialisée a annoncé un bénéfice ajusté pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,69 contre 1 sur le NYSE et de 1,34 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 53 nouveaux records et 69 nouveaux records à la baisse.