Wall St en hausse après les remarques de Donald Trump sur la Chine ; les inquiétudes des banques régionales en ligne de mire

*

Indices en hausse: Dow 0,52%, S&P 500 0,34%, Nasdaq 0,23%

*

Donald Trump déclare que des droits de douane de 100 % sur la Chine ne sont pas viables

*

Eli Lilly chute après que Donald Trump ait promis une réduction du prix des médicaments pour la perte de poids

(Mise à jour des prix en milieu de matinée) par Sukriti Gupta et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement augmenté dans des échanges volatils vendredi, les investisseurs évaluant les dernières remarques du président américain Donald Trump sur la Chine, tandis qu'une nouvelle série de bénéfices a temporairement atténué les inquiétudes concernant les risques de crédit dans les banques régionales.

Donald Trump a déclaré qu'il rencontrerait son homologue chinois Xi Jinping dans deux semaines en Corée du Sud, ajoutant que son projet de droits de douane de 100 % sur les marchandises en provenance de Chine ne serait pas viable.

"Le marché ne sait pas vraiment quoi prendre lorsque Donald Trump s'exprime", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

"Il y a un grand nombre de commentaires contradictoires en ce qui concerne la Chine et les droits de douane et à peu près tout le reste. Il est très difficile d'avoir une compréhension solide et d'avoir confiance lorsque le président parle de quoi que ce soit."

Pendant ce temps, la plupart des actions des banques régionales se sont stabilisées après une chute brutale qui s'était prolongée depuis la session précédente lorsque Zions Bancorporation ZION.O a révélé des pertes liées à deux prêts commerciaux et industriels et que Western Alliance WAL.N a révélé qu'elle avait engagé une action en justice pour fraude par Cantor Group V, LLC.

Ce repli a ravivé les inquiétudes concernant le laxisme des normes de prêt dans un secteur déjà aux prises avec deux faillites dans le secteur automobile, plus de deux ans après l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

L'indice KBW des banques régionales .KRX était en hausse de 1,2%, rebondissant après la chute de 6,3% enregistrée jeudi, la plus importante depuis le début du mois d'avril.

L'indice financier S&P plus large .SPSY a augmenté de 0,8%.

Les actions de Truist Financial TFC.N ont gagné 4%, après que la banque ait annoncé un bénéfice plus élevé pour le troisième trimestre. Fifth Third Bancorp FITB.O a augmenté de 1,7%. Les actions de Zions ont augmenté de 3,8 %, tandis que Western Alliance a progressé de 2,4 %.

Les solides bénéfices enregistrés par les grandes banques américaines cette semaine ont donné un ton optimiste au début de la période de publication des résultats du troisième trimestre. Toutefois, compte tenu des valorisations élevées des actions, les investisseurs font preuve de prudence.

À 12:07 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 239,04 points, ou 0,52%, pour atteindre 46 191,28. Le S&P 500 .SPX a gagné 22,37 points, soit 0,34%, à 6 651,44, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 51,84 points, soit 0,23%, à 22 614,37.

Les principaux indices américains étaient en passe d'enregistrer des gains hebdomadaires, si les niveaux actuels se maintiennent.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , jauge de la peur des investisseurs, a chuté à 23,3 points, après avoir atteint son plus haut niveau en près de six mois à 28,99 plus tôt dans la journée.

Les valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle, qui ont été parmi les plus importantes à propulser les actions à des niveaux record cette année, ont glissé dans la journée.

L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a baissé de 0,6%, Broadcom AVGO.O et Advanced Micro Devices AMD.O ayant perdu respectivement 2% et 1%.

L'indice S&P 500 des biens de consommation de base .SPLRCS a gagné 1,2%.

Eli Lilly LLY.N a chuté de 3,1% après que Donald Trump a déclaré qu'il ferait baisser les prix des médicaments amaigrissants.

State Street STT.N a chuté de 3,2% après que le revenu net d'intérêt du troisième trimestre de la banque ait manqué les estimations .

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,21 contre 1 sur le NYSE et de 1,59 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré cinq nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 23 nouveaux plus hauts et 91 nouveaux plus bas.