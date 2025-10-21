Foot: le Maccabi Tel-Aviv n'enverra pas de supporters à Aston Villa par "sécurité"

L'extérieur du stade de Villa Park, à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, le 9 juillet 2020 ( POOL / ANDREW BOYERS )

Le club israélien du Maccabi Tel-Aviv ne va pas envoyer de supporters à Birmingham pour son match de Ligue Europa contre Aston Villa le 6 novembre, soucieux de leur "sécurité" avant cette rencontre classée à haut risque.

"Le bien-être et la sécurité de nos supporters sont primordiaux et, fort des dures leçons apprises, nous avons pris la décision de refuser toute distribution" de places les concernant, a écrit le club sur son site internet.

Des affrontements s'étaient déroulés en 2024 lors d'un match contre l'Ajax Amsterdam, avec des supporters israéliens poursuivis et agressés dans les rues de la capitale néerlandaise dans la nuit du 7 au 8 novembre.

Ces violences étaient intervenues après deux jours d'échauffourées au cours desquelles des fans du Maccabi avaient scandé des chants anti-arabes, vandalisé un taxi et brûlé un drapeau palestinien.

S'appuyant sur les recommandations de la police britannique, basées "sur des informations récentes et de précédents incidents", dont ceux d'Amsterdam, Aston Villa avait indiqué jeudi soir que les supporters du club israélien ne pourraient pas assister à la rencontre.

Cette décision, très rare au Royaume-Uni, a suscité un flot de critiques jusqu'au sommet du gouvernement, Londres assurant le lendemain "tout faire" pour que "tous les supporters" israéliens puissent être présents.

"Nous espérons que les circonstances vont changer et sommes impatients de pouvoir jouer à Birmingham dans une ambiance sportive dans un futur proche", a ajouté le Maccabi dans son communiqué qui salue les "efforts du gouvernement britannique et de la police".

"Il est clair que des groupes bien ancrés cherchent à dénigrer la communauté de fans du Maccabi Tel-Aviv, dont la plupart n'ont rien à voir avec le racisme ou le hooliganisme", a déploré le club, affirmant "travailler sans relâche pour éliminer le racisme parmi les éléments les plus extrêmes" de ses supporters.

La ministre britannique de la Culture, des Médias et des Sports, Lisa Nandy, arrive à une réunion au 10 Downing Street, dans le centre de Londres, le 4 mars 2025 ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Un groupe d'ultras, les Maccabi Fanatics, est connu pour son positionnement à l'extrême droite et ses fréquents chants contre les joueurs arabes évoluant dans le championnat israélien.

La ministre de la Culture, des Médias et des Sports britannique, Lisa Nandy, a rappelé à la chambre des députés que le dernier mot reviendrait à la police.

Elle a également estimé que le pays devrait être "effaré" par la situation, due en "grande partie au risque encouru par les supporters du Maccabi parce qu'ils sont israéliens et parce qu'ils sont juifs".

- Derby de Tel-Aviv annulé -

En Europe, dont à Birmingham (centre de l'Angleterre), des manifestations sont fréquemment organisées pour dénoncer les représailles d'Israël à l'attaque sur son sol du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza.

Des mobilisations pro-Palestiniens se tiennent régulièrement en marge des matches de football auxquels participent des équipes israéliennes, donnant parfois lieu à des heurts avec la police.

Hommage aux victimes de l'attaque contre la synagogue d'Heaton Park, à Manchester, en Angleterre, le 3 octobre 2025 ( AFP / Paul Currie )

Le sujet est sensible au Royaume-Uni après l'attentat contre la synagogue de Heaton Park à Manchester le 2 octobre, jour de la fête de Yom Kippour. Deux fidèles ont été tués et trois autres grièvement blessés par un Britannique d'origine syrienne.

La décision du Maccabi Tel-Aviv intervient par ailleurs au lendemain de l'annulation du derby contre l'Hapoël en championnat, en raison d'émeutes et d'incidents dans et autour du stade où se jouait la rencontre.

Quelque 30.000 personnes ont été évacuées de l'enceinte et la situation a fait l'objet de plusieurs critiques venues de la sphère politique, en plus d'être relayée dans des médias internationaux tels que le Guardian et la BBC au Royaume-Uni.

"Des gens se sont empressés d'attribuer à nos fans la décision de la police de Tel-Aviv d'annuler notre derby hier. Ce n'était pas le cas", a encore déclaré le Maccabi, tandis que l'Hapoël a estimé que "la police se préparait pour une guerre et non pour un événement sportif".