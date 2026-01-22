Wall St devrait prolonger ses gains grâce à l'allègement des droits de douane ; les données sont au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Futures en hausse: Dow 0,41%, S&P 500 0,60%, Nasdaq 0,91%

Le chiffre d'affaires de Procter & Gamble au 2ème trimestre est un peu en deçà des estimations

PIB final américain T3 +4,4% vs +4,3% estimé

(Mises à jour avec les prix de préouverture, les commentaires des analystes) par Sruthi Shankar et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à étendre leurs gains jeudi après que le président américain Donald Trump ait réduit sa menace de tarifs douaniers sur les pays européens, tandis que de nouvelles données ont indiqué une économie américaine résiliente.

Les principaux indices américains ont rebondi mercredi, l'indice de référence S&P 500 .SPX affichant son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis deux mois, après que M. Trump a renoncé à imposer des droits de douane comme levier pour s'emparer du Groenland, suggérant plutôt qu'un accord était en vue pour mettre fin à un différend sur le territoire danois.

Les menaces detarifs douaniers de M. Trump ont fait trembler les marchés mondiaux mardi, mais les acheteurs sont rapidement revenus sur les marchés boursiers à la suite de sa volte-face.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de la peur à Wall Street, a encore reculé par rapport au pic de deux mois atteint mardi.

le repli que nous avons observé n'a rien à voir avec le commerce "Sell America". Il s'agit plutôt d'une couverture accrue de la part d'investisseurs non américains qui détiennent un nombre record de titres américains", a déclaré Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés chez Brown Brothers Harriman.

"Les investisseurs vendent leurs actifs américains parce qu'ils prennent simplement une police d'assurance contre une plus grande incertitude politique en matière de commerce. Aujourd'hui, la situation s'est stabilisée

À 8:38 a.m. ET, le S&P 500 e-minis EScv1 a augmenté de 40,25 points, soit 0,60%, le Nasdaq 100 e-minis NQcv1 a grimpé de 232,75 points, soit 0,91%, et le Dow e-minis YMcv1 a ajouté 201 points, soit 0,41%.

LES DONNÉES ÉCONOMIQUES SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Les données ont montré que les demandes initiales pour les allocations de chômage de l'État ont augmenté moins que prévu la semaine dernière, suggérant que le marché du travail a maintenu un rythme régulier de croissance de l'emploi en janvier. Parallèlement, l'économie américaine a connu une croissance légèrement supérieure aux prévisions de 4,4 % au troisième trimestre 2025, selon une estimation finale.

L'indice des dépenses de consommation personnelle - l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale - est attendu à 10h00 (heure de l'Est).

On s'attend à ce que la banque centrale américaine ne modifie pas ses taux d'intérêt la semaine prochaine, alors que l'inflation est encore faible et que l'économie est en bonne santé.

Les traders tiennent également compte de l'incertitude quant au choix de M. Trump pour diriger la banque centrale. Mercredi, il a de nouveau critiqué le président Jerome Powell pour ne pas avoir réduit les taux de manière plus agressive et a déclaré qu'une décision sur le prochain chef de la Fed serait prise prochainement.

La saison des résultats s'accélère et pourrait mettre à l'épreuve le sentiment du marché lorsque les entreprises expliqueront comment la demande des consommateurs, les pressions sur les coûts et une toile de fond macroéconomique agitée ont façonné leurs performances de fin d'année.

GE Aerospace GE.N a glissé de 4% dans les échanges de pré-marché malgré une prévision de bénéfice annuel supérieure aux estimations, tandis qu' Abbott ABT.N a glissé de 6,9% après que le fabricant d'appareils médicaux ait prévu un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street.

Procter & Gamble PG.N a glissé de 0,7 %, son chiffre d'affaires trimestriel ayant été inférieur aux attentes .

Le fabricant de puces Intel <INTC.O, en hausse de 47% depuis le début de l'année, devrait publier ses résultats après la clôture .

Les actions cotées en bourse d'Alibaba Holdings BABA.N ont augmenté de 4 % après que Bloomberg News a rapporté que la société chinoise de commerce électronique se prépare à coter sa branche de fabrication de puces, T-Head.