information fournie par Boursorama avec AFP • 22/01/2026 à 17:06

L'inflation s'est stabilisée à 2,8% sur un an en novembre aux Etats-Unis (indice PCE)

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

L'indice d'inflation PCE publié jeudi aux Etats-Unis montre que celle-ci reste nettement au-dessus de la cible fixée par la banque centrale (Fed), à 2,8% sur un an.

En novembre, les prix ont augmenté au même rythme qu'en septembre, selon un rapport officiel publié avec retard en raison de la longue paralysie budgétaire ("shutdown") qu'a connu le pays à l'automne.

Ce document comporte aussi pour la première fois des informations concernant le mois d'octobre. Sur cette période, l'indice PCE était en légère décélération (à 2,7% sur un an) avant de rebondir le mois suivant.

La Réserve fédérale (Fed), qui se réunit la semaine prochaine pour la première fois de 2026, a pour objectif de ramener l'inflation durablement à 2%.

En dépit du niveau des prix, l'institution monétaire a réduit ses taux d'intérêt trois fois en trois réunions, en fin d'année dernière. Une détente motivée par les signes d'essoufflement du marché du travail, avec des créations d'emplois quasiment atones.

Deux responsables étaient toutefois opposés à la dernière baisse. Et d'autres ont depuis montré qu'ils préféreraient laisser les taux inchangés à la réunion suivante.

Les investisseurs sont désormais quasiment sûrs que le statu quo l'emportera le 28 janvier, selon l'outil de veille CME FedWatch.